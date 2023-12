La tarde de este domingo, se informó sobre el presunto fallecimiento de María Consuelo Loera Pérez, madre del exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, a los 94 años de edad, en Culiacán.

De acuerdo con fuentes locales, María Consuelo perdió la vida por causas naturales, ya que, desde hace varias semanas habría permanecido internada en un centro médico privado, donde se le realizaban nebulizaciones.

El 29 de marzo 2020, la figura de la madre de “El Chapo” saltó al ojo público luego de recibir el saludo del presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras se encontraba supervisando la construcción de la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo.

"Ella fue a donde se hizo la explicación sobre el camino y me dijeron que estaba ahí que quería saludarme, me bajé de la camioneta y la saludé. Es una señora de 92 años y ya dije la peste funesta es la corrupción, no un adulto mayor que merece todo mi respeto, independientemente de quien sea su hijo”, dijo López Obrador tras la difusión del encuentro.