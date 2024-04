El “influencer” ‘Fofo’ Márquez se quedará en prisión, al ser vinculado a proceso por feminicidio en caso de tentativa, tras la agresión cometida contra una conductora en un estacionamiento de Naucalpan, Estado de México, el pasado 22 febrero.

Además, el juez de Control adscrito al Poder Judicial del Estado de México ratificó la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que permanecerá en el Penal de Barrientos, ubicado en el municipio de Tlalnepantla.

Durante la audiencia de este miércoles 10 de abril, Rodolfo ‘N’ externó preocupación por su vida y pidió no ser procesado por el delito del que se le acusa.

“Mi cabeza tiene precio, temo por mi vida, no quiero morir en la cárcel. Si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen", declaró, mientras trascendió que habría mostrado diversas lesiones presuntamente infringidas por los reclusos del penal.

Por lo tanto, la jueza ordenó a la directora del penal de Barrientos, proteger la vida del joven, mientras que Erick Rauda, abogado defensor del “influencer”, señaló que le preocupa la integridad de su cliente.

“Por supuesto que me preocupa la integridad del señor Rodolfo Márquez, por supuesto que me preocupa y tan es así que a la juez también le preocupó la misma situación y por eso dio instrucciones de que de forma inmediata e urgente, tomen las medidas adecuadas para que el señor permanezca en su integridad completa y en vida”, declaró el abogado.

Márquez fue detenido el pasado 4 de abril por elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de México, por la presunta agresión a una mujer en calles de la colonia La Brisa, de Naucalpan.