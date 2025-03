La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció este lunes que tanto su antiguo teléfono como una cuenta de correo electrónico personal fueron objeto de hackeo.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que ambos medios eran de uso personal y contaban con muchos años de antigüedad.

La mandataria detalló que el teléfono en cuestión le fue obsequiado en 2008 por Layda Sansores, durante el movimiento de las Adelitas, y que desde entonces ha sido ampliamente conocido por diversas personas. Aunque ya no lo utiliza para comunicaciones personales, sigue empleándolo en actos de gobierno.

En cuanto a la cuenta de correo electrónico, mencionó que se trata de su primera dirección en Yahoo, también de larga data y conocida por muchas personas.

Sheinbaum indicó que, al percatarse del hackeo, la Agencia de Transformación Digital intervino para resolver la situación. Sin embargo, reconoció que aún se desconoce la identidad de los responsables y que es difícil determinar quiénes fueron los autores del ataque.

La presidenta también expresó sorpresa por la difusión de la noticia y comentó: "No sé cómo se enteró la reportera", en referencia a Natalie Kitroeff, autora de la nota en The New York Times que reveló el incidente.