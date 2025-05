En días recientes comenzó a circular la imagen de un supuesto nuevo billete de "5 pesos mexicanos", lo que generó confusión entre usuarios en redes sociales. Ante el revuelo, el Banco de México (Banxico) confirmó que la pieza es real, pero aclaró que no tiene valor monetario ni circula como medio de pago.

El billete fue creado como una pieza conmemorativa por el quinto aniversario de la Fábrica de Billetes en Jalisco. Su diseño estuvo a cargo del mismo equipo responsable de los billetes oficiales y cuenta con tintas reactivas a luz ultravioleta, sistemas de seguridad y el logotipo del banco central, lo que contribuyó a su apariencia auténtica.

Sin embargo, Banxico subrayó que esta pieza no será distribuida en cajeros ni aceptada en transacciones comerciales, ya que no forma parte del sistema monetario. De hecho, no contiene la palabra “pesos” en ninguna parte; en su lugar, lleva la leyenda: “5º Aniversario Fábrica de Billetes Jalisco”.

El banco central explicó que este tipo de objetos se elabora únicamente con fines simbólicos o de reconocimiento interno, por lo que su circulación está restringida al ámbito institucional. Así, el billete conmemorativo de "5 pesos" no representa el regreso de esta denominación al papel moneda mexicano.