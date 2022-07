El Consulado de México en Nueva York, ha sido rebasado por los distintos problemas que tienen los migrantes, en su mayoría poblanos, que tratan de solucionar desde Estados Unidos.

Ante la problemática, el despacho de abogados de Porfirio Ramírez Mendoza, instaló oficina en la llamada Gran Manzana, desde donde se apoyará a los poblanos por medio del Grupo Jurídico Empresarial Porfirio Ramírez Mendoza.

En rueda de prensa, el llamado Midas del Derecho, señaló que los mexicanos y poblanos gozan de derechos humanos que son universales, tutelados en el país que estén.

Señaló que al no tener situación migratoria legal, se dan gran número de deportaciones, sin embargo, se les daría el apoyo, ya que el punto fino es que se respeten derechos humanos, al ser México es de los países del mundo que más tratados ha firmado y ratificado.

“Están muy vulnerables, lo que hacemos es que los asuntos que dejaron en México se los resolvamos on un servicio prestado allá, se mueren porque dejan terrenos, testamentos, actas de nacimiento mal, escrituraciones. Como ya no están acá, no es solo el hecho de las remesas, despachos los timan, porque no están en México”, aseveró.

Indicó que se e expuso el proyecto en Nueva York al Cónsul de México, Jorge Islas López, quien reconoció que no se daban abasto con tantos problemas que dejó el migrante.

Señaló que incluso el despacho instalado, ayuda a poblanos que tienen familia en Nueva York, quienes se han dado cuenta se la seriedad del trabajo que resuelve problemas.

“Pocos son los que hacen fortuna, allá la mayoría vive mal, es muy caro vivir en Nueva York”, aseveró.

El despacho tiene sus oficinas en Brooklyn, NY, “el cónsul Islas, celebró que haya un despacho de este tipo en la capital del mundo, ya que resuelve problemas que un consulado no podría”, dijo.

“Un despacho jurídico es carísimo en Estados Unidos, cobran por hora, es inaccesible, la diferencia es la labor social, es que damos el servicio de primer nivel de calidad, con honorarios de México”, dijo.

“Es para todos los mexicanos, la intensión es crecer a Houston, Chicago, Los Ángeles, con la capacidad de ayudar al migrante con precios del país, en EU es impagable”, añadió.

Entre los problemas que más presentan los connacionales, son trámites rezagados que no pueden realizar por su situación legal, incluida la apertura de cuentas bancarias o correcciones en actas de nacimiento.

Señaló que una de las preocupaciones en el consulado es el exceso de trabajo en asesorar toda serie de trámites.

Destacó que su despacho han llegado migrantes poblanos que acarrean conflictos desde que dejaron México, como tener terrenos sin escrituras, de ejido y error en actas de nacimiento.

“Aunque tienen la disposición, no les da para tanto", señaló al mencionar que los poblanos en dicha urbe, acuden por múltiples problemas comunes que no pueden resolver.