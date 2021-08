Tras reincorporarse como presidente del Comité Municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en la capital, Jesús Zaldívar Benavides pidió a la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco que frene la destrucción de la ciudad, y advirtió que los poblanos no merecen una venganza por haber votado en contra de ella el pasado 6 de junio.

En entrevista el dirigente comentó que el Centro Histórico en diferentes puntos quedó hecho un caos debido a la falta de planeación por parte de la actual administración municipal que ha improvisado ante la falta de proyectos reales.

Recordó que el gobierno del estado tuvo que intervenir para evitar que se derribaran las palmeras de la Avenida Juárez, las cuales son emblemáticas de la ciudad y hasta el momento no se ha presentado un estudio que señale que se tratan de un riesgo, o que se encuentran enfermas.

“Lo que es muy grave es que quiera llamar la atención con acciones que van a generar escándalo, por ejemplo derribar las palmeras en Analco y la Avenida Juárez, el haber intentado intervenir el zócalo sin permisos, y todo va quedando a medias”.

Zaldívar Benavides manifestó que "no es posible que cuando le faltan menos de dos meses para terminar su administración intente vengarse de los miles de poblanos que salieron libremente a votar por Eduardo Rivera, quien arrasó el día de la elección".

“Si ella desde que llegó a la presidencia municipal hubiera trabajado, cumplido con sus compromisos de campaña, la contienda se hubiera cerrado, y el PAN no le tiene miedo a competir con los mejores, pero en ésta ocasión lo señalamos desde el año pasado, se estaban dando presuntos actos de corrupción como la compra de ventiladores usados, el sobre precio en las despensas que se entregarían”.

El dirigente recordó que en mayo del año pasado solicitaron a la Presidenta Municipal, Claudia Rivera Vivanco, informará sobre los procedimientos de adjudicación y contratación del Programa Alimentario que anunció el DIF municipal, y del Programa de Kits Sanitizantes, esto derivado de la opacidad con la que primero fue anunciada la compra de 27 mil despensas y luego modificaron a 37 mil despensas contratadas, reportando posibles sobrecostos en los productos por parte de sus “proveedores”.

Asimismo el PAN Municipal presentó una denuncia formal ante la Auditoría Superior contra Claudia Rivera Vivanco en su calidad de Presidenta Municipal y Presidenta del Comité Municipal de Adjudicaciones del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla por su probable responsabilidad en el desvío.

Sostuvo que el Ayuntamiento compró productos de la canasta básica que tienen una tasa de 0% de IVA, y en el procedimiento de contratación, justifican el pago del 16% de IVA a consecuencia del servicio de venta de despensas, pero como éste no estuvo a cargo del proveedor sino del personal del DIF, no se generó y no se debió pagar, por tanto, su pago por parte del Ayuntamiento, es una simulación que deviene en responsabilidad administrativa y penal.

Jesús Zaldívar insistió en que la Auditoría Superior revise con lupa las cuentas públicas de la actual administración, y se presenten las denuncias penales correspondientes en contra de todos los involucrados.