Luego de que hace un par de semanas trascendiera que Rodrigo Abdala dejaría la delegación del Bienestar en Puebla, este lunes, el periodista Enrique Núñez confirmó no sólo su salida, sino el lugar que ocupará.

De acuerdo con el director general de Intolerancia Diario, su salida obedece a que Abdala dirigirá ahora la Unidad de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Bienestar a nivel federal, desde donde se operan programas federales.

3 NOVEDADES!

La 1a @RodrigoAbdalaD sí se va de de @Bienestar_Pue!

La 2a es que va a la Unidad de Planeación y Evaluación de la Sría de @bienestarmx, en donde se operan los programas federales!

Y la 3a es que a su lugar no llegan ni Claudia ni Manzanilla, llega Vida Inés Vargas! — Enrique Núñez (@contracara68) August 23, 2021

Hace un par de semanas, cuando se anunciaba su salida, se manejó que sería la actual alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, o el diputado federal Fernando Manzanilla, quienes podrían asumir el cargo, sin embargo, este día se confirmó que llegará a la Coordinación del Gobierno Federal en Puebla, Vida Inés Vargas.

Unidad de Planeación

En este sentido, Rodrigo Abdala se hará cargo de la Unidad de Planeación y Evaluación, cargo al interior de la Secretaría de Bienestar federal, instancia donde se operan los programas del gobierno mexicano.

Cabe destacar que el pasado 9 de agosto, en medio de los trascendidos de la salida de Abdala, el gobernador Miguel Barbosa, señalaba que hasta ese momento no ha sido notificado de la sustitución y salida del funcionario.

"Me he informado por medios locales sobre la salida del delegado del Bienestar pero nadie lo ha corroborado, no me puedo pronunciar sobre un hecho incierto que puede ser totalmente que vaya a darse pero no hay una comunicación oficial sobre este cambio”, dijo el gobernador en ese momento.