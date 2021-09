La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ordenó este lunes al Instituto Electoral del Estado (IEE) hacer una redistribución de las diputaciones plurinominales, pues dio la razón a Sarai Barroso, del Partido del Trabajo (PT), para que le sea entregada su constancia.

En la sesión del tribunal, a una horas de que entre en funciones la LXI Legislatura, los magistrados ordenaron al Instituto Electoral del Estado (IEE) realizar una reasignación en la lista de diputaciones plurinominales.

La Sala Regional Ciudad de México (SR-CDMX) revocó la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) que retiró dos curules plurinominales a Morena y Partido del Trabajo.

Al dictar sentencia del juicio SCM-JRC-260/2021 y acumulados, el Pleno -en plenitud de jurisdicción- consideró que contrario a lo referido por el Partido Acción Nacional (PAN), la legislación local estableció que el procedimiento de verificación de los límites a la representación se llevaría a cabo después de haberse realizado las asignaciones por cociente natural y resto mayor, no antes.

Respecto al tipo de votación que debe usarse para verificar la sub y sobrerrepresentación, se concluyó que asiste razón a Morena debido a que era necesaria una votación depurada, que resulta de restar a la votación emitida: los votos nulos, de candidaturas no registradas y de los partidos que no alcanzaron el umbral del 3%; este último rubro es que el Instituto local omitió restar.

Ante la proximidad de la toma de protesta, se realizó la asignación a partir de los criterios establecidos y se consideró que era procedente modificar el cómputo total de la elección de diputaciones de RP en atención a las sentencias dictadas respecto a los distritos 4 y 9. Se señaló también que ningún partido se encontró fuera de sus límites de representación.

La sentencia se dio al dar cauce a los juicios interpuestos por Sarai Barroso, así como Carlos Evangelista Aniceto, junto con los recursos que interpusieron los partidos políticos.

Precisaron que se dejó sin efectos la nulidad de la elección de la diputación de Zacapoaxtla y fue devuelta la curul a Mónica Rodríguez Della Vecchia se debe realizar un ajuste en la asignación de las posiciones plurinominales.

Con decisión tomada por los magistrados de la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF, abrió la posibilidad para que Carlos Evangelista, de Morena y Saraí Barroso Chávez, del Partido del Trabajo pudieran recuperar sus espacios en el Congreso de Puebla que les quitó el tribunal.

Asimismo de acuerdo a los magistrados se dieron diputaciones a partidos políticos que no les correspondía de acuerdo a la votación que obtuvieron, por lo tanto se estarían quitando algunas constancias a los partidos Nueva Alianza, Pacto Social de Integración.

La posible integración

Fuentes consultadas indicaron que de acuerdo a lo que podría determinar el Instituto Electoral del Estado (IEE), con el ordenamiento de la instancia federal, las quince diputaciones de representación proporcional quedarían de ésta manera:

Morena

Daniela Mier Bañuelos

Carlos Evangelista Aniceto

Tonanzin Fernández Díaz

Edgar Garmendia

PAN

Eduardo Alcántara Montiel

Patricia Valencia Ávila

Rafael Micalco Méndez

PRI

Jorge Estefan Chidiac

Isabel Merlo Talavera

Néstor Camarillo Medina

PT

Mariano Hernández Reyes

Saraí Barroso Chávez

MC

Fernando Morales Martínez

Partido Verde

Jaime Natale Uranga

PSI