El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, afirmó que en la entidad hay un buen ambiente, esto a menos de un mes de que concluyan las administraciones municipales e ingresen las nuevas autoridades.

Barbosa Huerta exhortó a que los presidentes municipales dejen en orden sus finanzas, pues no dudó habrá administraciones que no reciban recursos económicos de sus antecesores.

En conferencia de prensa, señaló que su gobierno atenderá a los alcaldes quienes inicien, y es que generalmente cuando los ayuntamientos no tienen recursos recurren al gobierno del estado para solicitar apoyo económico.

"Estaremos listos para establecer esa alternancia al inicio de los nuevos gobiernos, hay un buen ambiente en el estado, hay un buen ambiente, no confrontación y eso es labor del gobierno del estado, mantener ese buen ambiente en los municipios en el arranque de las nuevas administraciones", dijo el mandatario local.



El mandatario local dijo que las nuevas administraciones municipales se enfrentarán a temas como el gasto de nómina para los meses que restan del año, el pago de la energía eléctrica e incluso obras que estén inconclusas, refirió que los ayuntamientos reciben ministraciones de manera mensual, por lo que tendrán que estar atentos a recibir en orden las finanzas.



"A las administraciones que salen que se preparen para la entrega-recepción de su contabilidad, de sus cuentas públicas, de sus finanzas, de todo el informe de lo que ha sido el ejercicio gubernamental de ellos, hoy existen reglas muy por menorizadas de cómo se llevó a cabo ese asunto, ya no es como antes que no había reglas, hoy existen reglas específicas, no habrá forma de evitar que se revisen las cosas solamente por falta de voluntad de los ayuntamientos que salen, tienen que ajustarse, que no reciban la presión de nadie", dijo el gobernador.

Instituciones de gobierno apoyarán en temas de capacitación con respecto a la entrega-recepción y a la función de gobierno en diferentes rubros, incluso ya habido capacitación para las y los alcaldes que entran en funciones el 15 de octubre.



"Las instituciones de gobierno tienen que ayudar para asesorar a los ayuntamientos que salen y si algo hace falta pues que me busquen, como siempre lo hacen, yo estaré pendiente de que se ayude a asesorar a los presidentes para poder entregar bien sus cosas al término de sugestión 14 de octubre", dijo.



El jefe del Poder ejecutivo estatal confió en que la manera de gastar de los alcaldes salientes haya sido de manera ordenada y conforme las reglas, refirió que una vez que lleguen las nuevas autoridades municipales ya se tendrá el panorama real de cómo se encuentran los estados financieros de las comunas.

En proceso denuncias relacionadas a la reconstrucción de 2017



En otro tema, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, refirió que su administración ya prepara la documentación correspondiente para presentar denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) con respecto a las irregularidades financieras detectadas en el tema de la reconstrucción en 2017.

Abundó, que su gobierno prepara la documentación muy técnica, con datos precisos para presentarlos ante las autoridades correspondientes y así se investigue y se sancione a los responsables del presunto desvío de recursos.

"Está todo listo, no hemos presentado las denuncias pero está todo listo, hemos encontrado muchas más cosas, muchas más cosas, pero tiene que ser una manera muy técnica para que no solamente sean opiniones, hable de la cantidad de dinero que la aseguradora, la entrega al gobierno y la forma en cómo se aplica ese dinero, por ahí sale una voz que dijo que había sido entregada a un fondo de Bansefi, después ya encontramos cómo fue y el trato irregular y pronto presentaremos las denuncias correspondientes desde luego que sí", dijo.



Cabe mencionar que, recientemente el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, acusó diversas irregularidades que se registraron con respecto a los recursos que serían destinados a la reconstrucción tras el sismo de 2017.