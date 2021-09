Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, rechazó que el estado se vea afectado en su territorio tras la determinación del Congreso del Estado de Morelos por la creación del municipio de Hueyapan de característica indígena, sostuvo que esta determinación involucra solo a la vecina entidad; mientras que, la controversia que interpusieron habitantes de Tochimilco tiene que ver con que autoridades de la entidad vecina tuvieron que hacer notificaciones a las autoridades del estado.

El jefe del Poder Ejecutivo Estatal comentó que la disputa en parte del territorio entre Puebla y Morelos es entre ejidatarios, pero insistió en que la creación de un municipio en aquel estado no afecta a Puebla.

“No hay agravio de ningún municipio del gobierno del estado, es un litigio entre ejidatarios, no es una desatención, no es hacer dejado a los ejidatarios de este municipio poblano, no, ya lo hemos revisado muchas veces, (…) los conflictos de límites entre estados los dirime la corte, los conflictos de límites dentro de un estado, los dirime el gobierno”, dijo.

Más tarde, el Gobierno de Puebla explicó que ante la petición de los pobladores de la Junta Auxiliar de Alpanocan y el presidente municipal de Tochimilco, la Dirección General de Gobierno se dio a la tarea de recabar la información documental necesaria, relativa al conflicto que señalaban los peticionarios.

A su vez, la información fue remitida a la Dirección General de Tenencia de la Tierra y Población, a efecto de que ésta realizara un estudio jurídico, técnico y topográfico, a fin de determinar si existe o no controversia de límites territoriales entre el Estado de Morelos y el Estado de Puebla; a su vez, la Dirección General de Tenencia de la Tierra y Población, a efecto de emitir el estudio encomendado, acudió al lugar a fin de determinar la situación real imperante.

Después de obtener toda la información, el gobierno del estado determinó que “no es un conflicto de límites territoriales", por lo que el C. David Méndez Márquez (en 2020), en ese entonces Secretario de Gobernación, instruyó que el presente asunto lo atendiera la Subsecretaría Jurídica de la Secretaría de Gobernación, toda vez que no se trata de un conflicto de límites territoriales, y a efecto de que se dé seguimiento.

La controversia que presentó Tochimilco no tiene que ver con límites de territorio

El gobierno del estado explicó, con base a información que se ventila en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que habitantes de Tochimilco presentaron una controversia en contra del Poder Legislativo de Morelos, el Poder Ejecutivo de aquella entidad y el Director del Periódico Oficial del Estado de Morelos, donde se señala como acto reclamado, la ilegal aprobación del Congreso del Estado de Morelos del Decreto número 693 de fecha 02 de julio del 2020.

Lo que se manifiesta es que “no fue notificado el Municipio de Tochimilco, así como el Congreso del Estado de Puebla. Señalando que el Congreso del Estado de Morelos, delimitó la división territorial entre los municipios de Hueyapan y Tétela del Volcán, ambos del Estado de Morelos, municipios que colindan con la Junta Auxiliar de Apanocan, Municipio de Tochimilco, Puebla, por lo cual debieron haber sido notificados”, se informó.

El gobierno del estado informó que los habitantes de Tochimilco esperan que la SCJN resuelva la Controversia Constitucional número 143/2020, pero con base a la información reunida “se desprende que no hay conflicto de límites territoriales entre el Estado de Morelos y el Estado de Puebla”.