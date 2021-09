La presidenta de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Olga Romero Garcí-Crespo, rechazó persecución en contra de la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera, pues recordó que los diputados locales ya no aprueban cuentas públicas y solo conocen los informes del órgano fiscalizador a cargo de Francisco Romero Serrano.

En entrevista con Intolerancia Diario, la legisladora local dijo que toda la revisión de las cuentas públicas corre a cargo de la ASE, pues con las reformas a los diferentes ordenamientos legales, desde hace cuatro años el Congreso del Estado solo recibe los informes y los estudia, pero ya sin interferir en la aprobación o desaprobación de las cuentas públicas.

“Luego se escuchan muchas cosas, pero luego no sabemos qué tanto es cierto y qué tanto no es cierto, creo que llegará el momento en que se haga la entrega recepción y sabremos qué tanto es verdad lo que se ha escuchado, no solo con el municipio de Puebla sino con muchos otros, mi cabecera distrital es una de ellas, Tehuacán, son muchas cosas que se escuchan y estaré pendiente de los resultados de la entrega recepción porque si queremos saber cuáles son los números”, dijo.

La diputada local hizo el llamado a los presidentes municipales quienes concluyen su periodo el próximo 14 de octubre a dejar las finanzas en orden, la documentación y todos los expedientes como corresponden para que las nuevas autoridades no se enfrenten a situaciones de falta de recursos para concluir este año fiscal.

La diputada local reconoció que hay un antecedente por las denuncias que ha presentado el titular de la ASE en el caso del Ayuntamiento de Puebla, sin embargo, dijo que será el mismo órgano fiscalizador el que estudie, analice y proceda, en caso de concluir que hubo irregularidades en el Ayuntamiento de Puebla, Tehuacán y el resto de las comunas.

“No sabemos cuáles sean los resultados reales y finales de todo eso que se ha hablado, entonces hay que esperarnos primero a saberlos, antes de estar equivocada y que diga una cosa muy lejana a lo que en realidad salga de esa revisión”.

Abre las puertas a Eduardo Rivera para conocer entrega-recepción

A su vez, la legisladora local dijo que las puertas de la Comisión Inspectora de la ASE están abiertas al presidente municipal electo, Eduardo Rivera, para que una vez que asuma su responsabilidad constitucional el 15 de octubre, conozca la situación real de las finanzas, obras, expediente y todos los temas que se heredan, para entonces revisarlos en conjunto con el Congreso del Estado y en su caso apoyar para dar parte a la ASE.

“Todo el estudio y revisión que se tiene que hacer es parte de la Auditoría Superior del Estado y estaremos aquí con las puertas abiertas en cualquier momento en que el presidente electo todavía necesite de nuestro apoyo y si no tenemos que esperar cualquier resolución por parte de la auditoría Superior del Estado porque no es nuestra facultad es la de ellos”, dijo.

Finalmente, la diputada local refirió que reiteró que todos los informes de resultados de las finanzas de los entes públicos fiscalizables, son turnados de la ASE al Congreso del Estado pero solo para el conocimiento, ya que no se influye en la aprobación o reprobación de las cuentas públicas.