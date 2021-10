La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado, Norma Angélica Sandoval Sánchez, sostuvo que los 418 medios de impugnación del pasado proceso electoral fueron resueltos sin presiones y de manera lega, e indicó que en los casos de los distritos 4 y 9 locales, no hubo tiempo de llegar al recurso de Reconsideración ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación, pues los fallos emitidos a nivel local se habrían mantenido, y sostuvo que no les corrigieron la plana.

En entrevista con intolerancia, la magistrada señaló que en México los jueces, juezas, magistrados y magistradas no son populares, y las determinaciones que se toman son con base a los principios de derecho, sin buscar el aplauso de la sociedad o a.

Expresó que al final del proceso se considera que el balance de gran éxito en la participación ciudadana, las elecciones fueron muy participativas con una participación arriba del 50 por ciento.

Indicó que los medios de impugnación fueron porque los poblanos son muy combativos, son participativos, siguen las cadenas de impugnativas, y los 418 medios, cerraron la pinza de un proceso exitoso al menos para el estado.

Los distritos 4 y 9

En la entrevista al preguntarle de las resoluciones que se tomaron para los distritos 4 y 9, la magistrada indicó que lamentablemente por cuestión de tiempo, y no se pudo llegar al proceso de reconsideración ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Señaló que del proceso del distrito de Zacapoaxtla señaló que hubo medios de impugnación tanto de quien ganó, como de quien perdía el proceso, y fue el PRI el que señaló el error en la captura de las casillas, y cuando se verificó se encontró que definitivamente los resultados que tienen las actas no eran los que se reflejaban en la captura.

Explicó que bajo ese error se hace las modificación del cómputo, y es el PRI el que había pedido la nulidad de la elección, ya que la candidata suplente tenía modificada su fotografía, e invertidos los apellidos.

Preció que en las pruebas supervinientes que aporta la otra parte, cuestión que no puede considerarse un nuevo recurso, de confirmó que la candidata de “Va por Puebla”, había solicitado licencia para separarse del cargo 89 días antes de la elección, y es una carta de ella misma la que lo confirma, por ello se determinó anular la elección.

Del Distrito 9, se encontró una casilla que tenía muchos elementos para la nulidad, uno de ellos repetir el mismo nombre tres veces en el acta, pues la funcionaria de casilla no se dio cuenta que su nombre estaba mal, además de que cuando se le fue a buscar al listado nominal.

Expresó que ante tal situación Juntos Haremos Historia insistía en el error, y en la sentencia se tomaron los señalamientos del PAN, y de los otros.

Sandoval Sánchez expuso que por cuestión de tiempo ya no se dio el proceso de Reconsideración de Sentencia ante la instancia superior, ya que de haberlo hecho los fallos emitidos por el TEEP por lo menos en esos dos distritos, no habrían cambiado.

Sin presiones

Norma Angélica Sandoval manifestó que no se trató de enmendar la plana, simplemente se tuvo que ver con desplegar las facultades y atribuciones que pueden no estar de acuerdo con lo que dijo otra instancia, pero no quiere decir que hubo dolo, que hubo mala fe, que se equivocaron.

La presidenta aseguró que no recibieron ninguna presión, y una de las garantías que se tuvieron como pleno, fue el estar juntos en todas las audiencias que se solicitaron, con base en el principio de máxima publicidad, de transparencia, y el ejercicio que se hace de tribunal abierto, es donde los tres recibían no sólo en asuntos del proceso, sino en general,

“El tribunal recibe y escucha a quien quiera ser escuchado, y se hace de manera colegiada, lo que fortalece a la institución, ya que las decisiones al ser colegiadas garantiza que si no se está de acuerdo, se discuta, y sea enérgicamente, porque ademán son técnicos en lo que se hace, todos especialistas, esta parte de la transparencia ayuda a que los actores políticos y ciudadanía, entiendan que no se recibieron presiones”, expresó.

Comentó que en su caso la condición tener varios años en la materia, y aunque tiene conocidos, "es fría, y toda la documentación ahí está," donde se demuestra que se apegaron al derecho.

Norma Angélica Sandoval, recordó que fueron ocho municipios con quema de paquetes, esta parte sensibles, transparentó el actuar, “pero los jueces y magistrados, juezas y magistradas no son populares, no obedecemos a condiciones que tengan que ver con popularidad, sino que hablan a través de las sentencias, se hacen ejercicios a través de tener cuentas en redes sociales, se dictan sentencias, se tomas determinaciones y no por presiones”.