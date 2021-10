El presidente del Comité Municipal del Partido Acción Nacional (PAN), Jesús Zaldívar Benavides, señaló que por primera vez en la historia de la ciudad de Puebla habrá un gobierno de coalición encabezado por Eduardo Rivera Pérez, donde no se pagan facturas y habrá certidumbre para la sociedad.

En entrevista, señaló que desde hace varios años en Puebla se había hablado de los llamados gobiernos de coalición y algunos disfrazaban los nombramientos, ya que al final los integrantes de un gabinete seguían perteneciendo a un partido político, sólo les ponían otra camiseta.

Señaló que luego de que hubo una confusión por el presunto 25 por ciento de posiciones, la realidad es que el 50 por ciento de los espacios corresponden a los panistas, lo cual es correcto ya que el PAN fue el que más votos aportó al triunfo.

Sin embargo se incluyen personajes como Alejandro Cañedo Priesca, quien es un perfil netamente ciudadano que es respetado por todos los sectores de la sociedad: "Es un incansable promotor del turismo", dijo.

Recordó que desde la campaña se dio prácticamente su destape ante los empresarios poblanos, lo que daba certidumbre a este sector que fue severamente golpeado por la actual administración municipal.

Del caso de Silvia Tanús Osorio como secretaria del ayuntamiento, dijo que es una persona capaz, que su perfil permite el verdadero equilibrio de poderes y todos los integrantes del cabildo deberán dar lo máximo en los próximos tres años.

“El equilibrio en un gabinete es algo que en ocasiones no se ve, al final el ganador pone a sus cuates y se comienza la línea de aprendizaje, y cuando los funcionarios ya aprendieron, pues el gobierno ya terminó”.

Del área de la Contraloría con Alejandra Escandón, precisó que se trata de un perfil netamente panista, una abogada que tiene experiencia en los procedimientos administrativos y sus últimas actividades fueron como asesora de la bancada de Acción Nacional en el Congreso del Estado.

Señaló que un área prioritaria es la de Gobernación Municipal, donde se da el retorno de Jorge Cruz Lepe, quien ya trabajó para una administración panista y que sabe dialogar con los verdaderos ambulantes, aseguró.

Expresó que será una pieza fundamental para poder recuperar el Centro Histórico que dejó perder el ayuntamiento saliente.

Zaldívar Benavides insistió en que cada nombre que se dio a conocer da certidumbre a los poblanos.

La inconformidad

En tanto a diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN), Mónica Rodríguez Della Vecchia, criticó la integración del gabinete del alcalde electo, Eduardo Rivera Pérez, y afirmó que se incumplió el acuerdo firmado en la dirigencia nacional así como la paridad de género, indicando que no es plural.

Señaló que aunque el edil electo asegure que el 50 por ciento de las dependencias estarán encabezadas por perfiles del PAN estos son parte de su grupo político, con lo que excluyó al resto de los panistas.

Indicó que en los nombramientos que anunció fue evidente que serán muy pocas las mujeres que tendrán un cargo de relevancia y su participación en la toma de decisiones será mínima.

“Tú puedes hacer una integración y decir que cumpliste con algo cuando todos sabemos, y es de conocimiento de todos, que esa integración de esos panistas son parte de su propio equipo, no hay nada nuevo, entonces, en ese orden de ideas creo cada quien toma la decisión de cumplir o no acuerdos y no sólo a la decisión si no las consecuencias de ello”, reiteró.