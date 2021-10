La presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), Norma Angélica Sandoval Sánchez, rechazó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) les haya enmendado la plana, con las decisiones asumidas respecto a los procesos de impugnación de los municipios.



Entrevistada en San Andrés Cholula, la magistrada consideró que el proceso electoral que concluyó con las resoluciones del TEPJF fue exitoso, pues los ciudadanos, candidatos y partidos políticos agotaron las instancias electorales para defenderse y al final se observa el funcionamiento de los órganos electorales.

"Es exitoso porque se pudieron agotar los medios de impugnación, las instancias en la posibilidad de los partidos algunos candidatos eso ya es éxitoso (...) Yo considero que solo es una visión distinta y una interpretación diferente la que sigue, como ya lo decíamos, el TEEP, la Sala Regional y la Sala Superior, no me parece que los órganos jurisdiccionales nos enmendemos la plana, me parece que todos somos una cadena y que se tiene que garantizar a la ciudadanía la democracia participativa", dijo la magistrada.



Rumba el proceso electoral extraordinario, en el que se elegirán a presidentes municipales de San José Miahuatlán, Teotlalco y Tlahuapan, la magistrada ofreció a un Tribunal Electoral está abierto y dispuesto a dirimir las controversias que aquí se presentan.



A su vez, recordó que siguiente año también habrá elecciones en las juntas auxiliares y ante este órgano de justicia electoral también se ventilarán posibles impugnaciones de los ciudadanos.

"Venimos atendiendo todas la solicitudes, básicamente no solo serán estas tres elecciones extraordinarias, recordemos que entramos a un proceso plebiscitario de las juntas auxiliares y también las atendemos nosotros", dijo.

Solicitarán recursos para atender procesos extraordinarios y plebiscitos



Por otra parte, la magistrada consideró que debido a que habrá elecciones extraordinarias y plebcitos, desde el TEEP se buscará mayor presupuesto para el siguiente año, por lo que será un tema que se plantee al Congreso del Estado.



Aunque no dio cifras, recordó que se requerirán más recursos por la organización electoral, si bien será menos número de municipios, sostuvo que también se ventilan los asuntos de plebiscitos.

"Me parece que sí, estamos pensando, viendo cuál será la ampliación presupuestal (...) pero ofrecemos lo mismo que venimos haciendo durante este proceso, que fueron sentencias apegadas a derecho, en algunas ocasiones no pudimos compaginar con la forma de pensar de la Sala Regional y la Sala Superior, a su vez, el tribunal sigue estando listo, para de manera eficiente resolver cualquier cantidad de medios que se sometan a nuestro conocimiento de estas elecciones extraordinarias", dijo.



La magistrada señaló que además de resolver temas electorales, también se ventilan asuntos por violencia política en razón de género y relacionados a los municipios, por lo que aún cuando ya concluyó el proceso electoral, se mantiene el trabajo.

Cabe mencionar que, a partir de este 14 de octubre concluyó formalmente el proceso electoral ordinario 2020-2021, en virtud de que ya se resolvieron las impugnaciones ante los tribunales locales y federal, por lo que este 15 de octubre se dio paso a las tomas de protesta de las autoridades municipales.