Los coordinadores de las bancadas de Morena, y Acción Nacional, respaldaron la designación de Norberto Rodríguez Medina como secretario general del Congreso del Estado.

Resaltaron su experiencia de 25 años, además de la pluralidad que tiene en su trayectoria; además, anunciaron que habrá una revisión de la eficiencia en las diferentes áreas.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sergio Salomón Céspedes, indicó que el nuevo funcionario presentó toda la documentación en la que comprueba que no está inhabilitado, ni antecedentes penales.

Precisó que muestra un currículum además de que hay una presunción de inocencia, y no hay señalamientos concretos.

Indicó que Rodríguez Medina trabajó en el Congreso desde los tiempos de Manuel Bartlett, y estuvo en las últimas cuatro administraciones estatales.

Indicó que trabajó en diversos períodos, y por lo tanto no se le puede poner un sello en especial, y si tuvo un detalle en lo particular en el que tenga que ser sancionado, tendrá que hacerse.

Céspedes Peregrina expresó que es el perfil idóneo y adecuado, por ello su nombramiento pasó sin ningún problema.

De los cambios que se prevén en las áreas administrativas, dijo que se está en un proceso de evaluación y se busca que la gente que trabaja en el Poder Legislativo.

Además, que tenga los perfiles técnicos para que desempeñen su labor, y no hay algún tipo de señalamiento o persecución contra alguien en específico; afirmó que se buscan perfiles técnicos que obedezcan a fortalecer al Congreso, no a una persona en particular.

Limpia de infiltrados

El coordinador de los diputados de Acción Nacional, Eduardo Alcántara Montiel, respondió a las declaraciones hechas por Gabriel Biestro sobre cuestionar un nombramiento de una persona que no tiene un solo señalamiento formal.

Alcántara Montiel reiteró que el nuevo secretario general cuenta con la calidad moral pero sobre todo el perfil.

Recordó que en la anterior legislatura, por falta de un perfil adecuado, hubo cinco reveses ante la Suprema Corte de Justicia de Nación a las iniciativas que se aprobaron.

Indicó que ahora se van revisar los perfiles de las diferentes área, y advirtió que puede haber infiltrados de Gabriel Biestro que hay en el Poder Legislativo y que no cumplen con el perfil.

Alcántara Montiel señaló que podría haber incluso aviadores en la nómina del Congreso, afirmó que podría ser gente de Gabriel Biestro.

Aceptan la renuncia de Rosario Evangelista

En la sesión del pleno fue aprobada la renuncia de la secretaria general Rosario Evangelista, quien estuvo al frente del cargo de 2018 a 2021.

Por unanimidad los legisladores votaron a favor de Norberto Rodríguez Medina, quien ya ocupó dicho cargo en tres legislaturas anteriores.