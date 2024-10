El gobierno de Puebla aseguró que solventará las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASE) correspondiente a la cuenta pública 2023, cuando inició su mandato Sergio Salomón Céspedes Peregrina, y rechazó que exista un daño patrimonial por 497 millones de pesos.

A través de un comunicado, informó que la ASF tomó en cuenta los "proyectos integrales" ejecutados en ese año pero con "montos parciales'; sin embargo, añadió que todas las obras ya fueron concluidas y existe documentación para probar el ejercicio de los recursos.

Esto, luego de que la ASF detectó deficiencias en la integración de los expedientes de servicios prestados por el gobierno estatal, como la falta del acta-entrega recepción y, en el caso de la obra pública, la falta de documentación que acredite el proceso de contratación y adjudicación por 489 millones 862 mil de pesos, de los que no justifican ni comprueba el gasto.

Se hicieron observaciones también en el Fondo de Aportaciones Múltiples, para la infraestructura educativa básica, media superior y superior, en donde se determinaron conceptos de obra pagados que no se encontraron justificados al 31 de marzo de 2024, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 7 millones 343 mil pesos.

Ante dicho informe, la Secretaría de la Función Pública de Puebla, que encabeza Juan Carlos Moreno Valle, aclaró que "debe haber certeza plena de que la administración estatal solventará en tiempo y forma la información observada por la ASF".

Destacó que dentro del paquete de observaciones se consideran montos globales de dichos proyectos, sin tomar en cuenta los pagos parciales que, en conjunto, forman parte de la integralidad del propio proyecto.

La dependencia recalcó que se cuenta con la información y documentación que aclara y justifica el monto observado, la cual se presentará ante la ASF para la solventación respectiva dentro del plazo de 30 días que marca la ley.

De manera particular, señaló que una observación no puede, "de ninguna forma, considerarse como algún tipo de daño al erario", pues se trata de algo que la autoridad auditora pide sea aclarado con el fin de no incurrir en algo indebido.

Observan rehabilitación de penales de Tepexi y Puebla

En cuanto a las observaciones al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), la ASF hace referencia a dos contratos: el primero, por 120 millones de pesos para la rehabilitación del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tepexi de Rodríguez; y el segundo, por 369 millones de pesos para la rehabilitación y ampliación del penal de San Miguel de Puebla.

El órgano fiscalizador pone en duda el monto total de los contratos de ambos proyectos, ante la falta de croquis y reportes fotográficos de la corrección de algunas deficiencias que se identificaron durante los trabajos.

A lo que el gobierno de Puebla justificó que la información se aclara en las bitácoras de las obras mencionadas, ya que fueron corregidas en su momento por los contratistas.

Aunado a ello, refutó que el hecho de que existan observaciones al trabajo realizado, "da cuenta también de la dinámica que ha tenido la administración actual, de hacer en apenas dos años, más de lo que normalmente se haría en un sexenio completo".