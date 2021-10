El gobernador, Miguel Barbosa instruyó a que la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT), Beatriz Manrique Guevara, supervisen los tiraderos clandestinos de basura en la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, ya que se genera un foco de infección.

El gobernador fue cuestionado en torno a las toneladas de basura que se han acumulado en al menos 10 tiraderos en aquella zona, por ello dijo que su administración atenderá estas quejas ciudadanas.

“Instruyo a la secretaria de medio ambiente que se vaya a verificar y que en coordinación con el alcalde de Tehuacán identifiquen esos lugares para determinar lo procedente”, dijo el mandatario local.

El gobernador agregó que el manejo de los residuos es muy complejo, dijo que una solución son las plantas tratadoras de basura, las que convierten los residuos en energía, en compostas, pero esto requiere de un proyecto integral y de la inversión.

Mientras se concretan proyectos, indicó a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Beatriz Manrique Guevara, a que supervise el territorio para que se impida que la reserva natural sea ocupada como tiraderos de basura y con eso se dañe el medio ambiente.

“De los tiraderos hay que impedirlo, claro que hay que impedirlo, es un gran problema los temas de basura, es complejo porque hoy el concepto de los rellenos sanitarios ya no existe, ya no te autorizan la formación de rellenos sanitarios, eso es enterrar la basura, taparla y eso ya no existe en ninguna parte del mundo”, dijo el gobernador.

Ya en otro punto, el gobernador anunció que en las próximas semanas iniciará la construcción de un rastro municipal en Tehuacán, esto que beneficiará a los productores de aquella región del estado.