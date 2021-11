El Partido Republicano (PR) está a favor de la entrada de migrantes mexicanos a Estados Unidos para trabajar, porque los necesita, siempre que ingresen legalmente, que estén calificados y que no tengan una “agenda oculta” o relaciones con el crimen organizado, reconoció su representante en México, Larry David Rubin.

“Hay grandes déficits de trabajadores, Estados Unidos necesita de los migrantes más que nunca, pero migrantes calificados, que vayan a hacer el bien, que quieran trabajar y no migrantes que, a lo mejor, tengan una agenda oculta o que el crimen organizado esté apoyando”, afirmó en una entrevista, en el marco de la presentación en esta ciudad de la asociación civil México Republicano, que ha comenzado la ruta para convertirse en partido político.

Rubin, un mexico-americano que ha hecho vida política y empresarial en ambos lados de la frontera y que en el pasado reciente apareció como posibilidad para embajador en la era Trump, resaltó también que los republicanos están a favor de una reforma migratoria que vaya de acuerdo con la realidad que vive la Unión Americana.

“El PR apoya la migración siempre y cuando sea legal, es decir, no cualquiera puede cruzar cuando quiere, como quiera, sin tener que pasar migración (…) Lo que apoya también el PR es una reforma migratoria, porque lo que hace falta en Estados Unidos es que las leyes vayan en concordancia con la realidad, y hoy en día, la verdad, es que las leyes no”.

Destacó que la migración es un tema complejo en el país. Y es que la llegada de hasta 200 mil personas en un solo mes, en octubre pasado, ha puesto a la nación de las barras y las estrellas en una situación límite, donde las autoridades no se dan abasto para revisar el estado de hombres, mujeres y niños que intentan hacer su vida en ese territorio.

Trump y el 2024

Aunque el 2024 todavía se ve lejano, Rubin reconoció que el expresidente Donald Trump será protagonista en la elección presidencial que tendrá Estados Unidos, incluso si no es el candidato del Partido Republicano.

“El presidente Trump no ha decidido, públicamente, si va a ir al 24. Yo creo que los Trump van a tener un papel protagónico, sea quien sea el candidato, pero también se escucha del gobernador de Florida, Ron DeSantis, como de otros candidatos también, precandidatos muy viables para la elección del 24”.

El empresario de 46, de conversación ágil, reconoció que será fundamental el apoyo del magnate a quien sea el abanderado republicano.

Rubin es también asesor general de la organización México Republicano, que a corto plazo pretende, como Agrupación Política Nacional, participar en el proceso electoral del 2024, “ya sea por la vía independiente o en coalición con otras fuerzas políticas, y finalmente buscar su registro como Partido Político en el año 2025”.

El prematuro caso mexicano

Nacido en México, de padre estadounidense y madre mexicana, Larry Rubin también habla de la política nacional. Sobre la carrera por la candidatura presidencial al interior de Morena –el partido en el poder-, consideró que todavía es prematuro hablar de quién lleva la delantera entre el canciller Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la capital.

Sin embargo, dijo que ambos tienen experiencia en la administración pública y en la política del país. También adelantó una descripción de lo que se espera de quien resulte elegido para aparecer en las boletas.

“El próximo candidato, el próximo presidente debe tener una visión muy clara hacia dónde debe ir México y caminar de la mano con Estados Unidos, sea con un gobierno republicano o con un gobierno demócrata”.

Rubin declaró que el país tiene una gran oportunidad de crecer, ya que se encuentra dentro de la economía más grande del mundo.

AMLO, revolucionario

Aunque no ve con buenos ojos la reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador, el republicano aceptó que se trata de un mandatario revolucionario para México.

“El presidente López Obrador es un presidente que ha venido a revolucionar muchos preceptos en México, que no es de sentirse cómodos o no sentirse cómodos, la realidad es que el presidente López Obrador tiene una agenda particular y la realidad es que el Partido Republicano trabajará con el presidente que esté en funciones en México”.

Sobre el sector energético mexicano, que trata de cambiar el Poder Ejecutivo a través de una reforma, Rubin consideró que debe ser bien aprovechado para crear empleos y ofrecer precios competitivos a todos los sectores de la sociedad.

Afirmó que los cambios impulsados por anteriores administraciones eran de vanguardia, y que ahora están en riesgo.

“Toda enmienda a la reforma no va a ser buena para la inversión, no va a ser buena para que México tenga mayores fuentes de empleo, entonces, la realidad es que es un paso atrás”.

Líder de Latinoamérica

Larry Rubin consideró que por ser un país democrático y por sus características, México debe liderar en Latinoamérica.

“México debe ser líder en Latinoamérica y Latinoamérica tiene distintos tipos de gobiernos. Tiene gobiernos de izquierda, tiene gobiernos de derecha, centristas, y México debe tener un papel preponderante en el liderazgo regional”.

Tras calificarlo como “muy bien posicionado”, expresó que la nación tiene algo que ninguna otra en el subcontinente: “es socio estratégico de Estados Unidos, lo que cualquier otro país de Latinoamérica quisiera, México ya lo tiene”.