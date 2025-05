Jorge Sánchez Morales, único poblano que aspira a ser magistrado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sostuvo que el gran reto del INE a tres semanas de que se lleve a cabo el proceso electoral del Poder Judicial, es que el ciudadano conozca a los candidatos, y no solo abrir un espacio en internet, ya que se deja fuera a un amplio sector ciudadano.

Al estar en el lugar número 13 de la boleta azul, en entrevista con Informe 96 advirtió que hay zonas del país donde no hay conectividad, y la justicia electoral no puede estar limitada al internet, que sólo haya una plataforma

Dijo que desde ahí ya se hace un distingo desde quienes pueden acceder a ella, y quienes no, pues habrá que tener una computadora o celular para saber quiénes son los candidatos a ministros, magistrados y jueces.

Quien fuera presidente de la Sala Regional Guadalajara, dijo que no se puede hablar de elecciones informadas si no se saba quién es el juez federal por el que se va a votar, magistrado, o ministro.

Aclaró que a menos de tres semanas de que se lleve a cabo la elección del Poder Judicial, que México es pionero en un cambio de elección de autoridades, e indicó que no se puede predecir qué sucederá.

Indicó que ante este proceso inédito, no se puede saber si funcionará o no, pero lo importante será ver qué ocurrirá, y siempre habrá resistencia a los cambios, pero estos son buenos, e insistió que no se puede predecir qué va a pasar, y destacar que la ciudadanía es la que va a recibir el voto, a contarlo..

Destacó que ya se respeta el tema de la paridad, dándole su lugar a las mujeres.

Ahora los jueces están en campaña, usando las redes sociales, y estarán en campaña con la gente, y las autoridades están siendo fiscalizadas

Sobre la confianza en el proceso, dijo que la ciudadanía es la que va a contar el voto y el INE tendrá que salvaguardarlo.

Indicó que por primera vez el poder judicial federal, el tercer poder el estado, es cambiado por el voto popular, y los ministros ya no serán nombrados a propuesta del presidente de la república, mientras un magistrado de la sala superior, era a propuesta de la Corte, y el Senado lo aprobaba.

Será una elección de 881 cargos, 9 ministros de la corte, dos magistrados de la Sala Superior, 15 magistrados para salas regionales, entre otros.