El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, anunció que la inversión pública contempla el rescate de monumentos históricos, de propiedades del gobierno del estado, el Museo de San Roque al cual se le destinarán 46 millones de pesos.

“Lo que se va a destinar es a la casa de las regiones para los temas de artesanía, es una casa hermosa que se rescató de una entrega anterior, se querían robar la fuente, se va a volver a instalar todo, va a quedar hermoso”, dijo el gobernador.

Por otra parte, anunció 100 millones de pesos para infraestructura de salud, el rescate del edificio de protocolos, la adaptación de un archivo histórico, además de un recinto fiscal.

“El dinero público bien manejado rinde mucho, vamos a darle mantenimiento a los puentes de todo el estado, no porque estén en estado de colapso, pero le vamos a invertir muchos millones de pesos a los puentes, a los puentes del periférico que ya cada vez que pasa un vehículo truenan”, dijo el gobernador.

Barbosa Huerta acusó públicamente que parte de las obras planeadas para este año no se han ejecutado, ya que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no ha liberado los permisos, por lo que su administración realizará las acciones que correspondan con el objetivo de cumplir con obras planeadas.

“Conagua no me da los permisos para hacerlo, porque tarda meses para hacerlo, para darme los permisos y por lo tanto no podemos empezarlo nosotros, en Zinacatepec por el tema de drenajes y por todos lados tenemos obras, por todo el estado tenemos obras sociales”, dijo.

El mandatario local dijo que como parte de las obras en el sector salud se contempla la rehabilitación de El Batán, además se concretará un centro para discapacitados visuales en esa zona.