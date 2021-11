Ante la crisis que atraviesa el transporte público en Puebla, el gobierno estatal determinó no obligar a los concesionarios a colocar cámaras de seguridad, debido a que no estaban siendo útiles al no estar conectadas con las policías.

En un memorándum, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), informó a los concesionarios, permisionarios y operadores del servicio de transporte público que de manera temporal, y hasta que la autoridad lo determine, no están obligados a contratar empresas de comunicación y rastreo para los sistemas de posicionamiento GPS, cámara de video vigilancia y botón de pánico instalados en las unidades con que prestan el servicio.

Resalta que es debido al proceso de actualización y mantenimiento que la dependencia realiza actualmente en la plataforma de monitoreo concentradora entre la SMT y el Centro de Control Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5).

Explica que a determinación anterior se realiza con relación al artículo 37 de la Ley de Movilidad y Transporte para el estado de Puebla.

Aplausos por la medida

En tanto, los concesionarios del transporte público aplaudieron la medida que fue ordenada por el gobernador Miguel Barbosa, quien los escuchó en una reunión hace unos meses.

Rito Jorge Méndez, concesionario de la Ruta Remanente, en entrevista a Intolerancia Diario, señaló que no hay condiciones económicas por el momento de estar pagando el servicio, ni cámaras en 18 mil pesos.

“Gracias al señor gobernador y a la secretaria Elsa (), por indicaciones de ellos las cámaras de seguridad que siempre fue un fraude, una mentira, porque jamás nos conectaron al C5, para mayor seguridad de nuestros patrones, los pasajeros”, dijo.

-¿Qué gasto o afectación tenían con esas cámaras que finalmente no funcionaban?

-Un gasto terrible, primero las compramos con un promedio de 15 a 20 mil pesos y el mantenimiento de 500 a 600 pesos mensuales por unidad, con los datos de internet, fue una mentira.

“Creo que pagamos fácil a partir de que se hizo el aumento de la tarifa, por año y ocho meses y no funcionaron nada”, dijo.

Señaló que en una de las dos reuniones sostenidas con el mandatario estatal, se empezó una buena relación y por indicaciones de las autoridades finalmente se eliminó.

Hasta marzo del 2021, en todo el estado 6 mil unidades cuentan con esta tecnología, según datos de la SMT, pero como consecuencia de la contingencia sanitaria por covid-19, ya no se pudo avanzar la colocación de más equipos.