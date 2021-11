En otro tema, el gobernador, Miguel Barbosa, informó que a partir del 2022 dejará de funcionar el Tren Turístico, pues con su funcionamiento solo hay derroche de recursos públicos.

Informó que por cada persona que se sube a este tren se gastan mil 500 pesos de recursos estatales y no hay ningún beneficio para el estado, pues no es redituable ni en llegada de turistas o bien en derrama económica para la entidad.

“El tren turístico se va a parar en el 2022, vamos a presentar toda la realidad de lo que implica el tren turístico, es desastroso, cada persona que sube al tren turístico, le cuesta al estado mil 500 pesos, no hay proyecto, no es viable, no es posible, hay muchas necesidades para seguir manteniendo en movimiento un asunto verdaderamente equivocado, mal planeado”, dijo el mandatario local.

Miguel Barbosa señaló que será en los siguientes días cuando presente el panorama real del tren turístico, que fue un proyecto mal planeado y ejecutado por la administración de Rafael Moreno Valle Rosas.