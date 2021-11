Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a cargo de Rogelio López Maya resguardan el municipio de Tecamachalco, esto ante los hechos de inseguridad ocurridos en aquella demarcación gobernada por Ignacio Mier Bañuelos.

El gobernador, Miguel Barbosa, dijo que no habido petición formal por parte del edil para que el gobierno del estado asuma el control de la seguridad, sin embargo, su administración ha ordenado la presencia policial en virtud de la detención de los elementos de seguridad investigados tras el asesinado de tres agentes de la Agencia de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Nunca ha existido una petición formal (para asumir la seguridad de Tecamachalco); no obstante, desde la hora y día en que ocurrieron los hechos, la policía estatal está presente en Tecamachalco y se ha reforzado sábado y domingo”, dijo el mandatario local.

El gobernador dijo que no le corresponde pronunciarse con respecto a si el alcalde Ignacio Mier Bañuelos deba solicitar licencia del cargo o si la FGE deba investigarlo, por los hechos ocurridos el pasado viernes por la noche.

Barbosa Huerta reiteró que no caerá en prácticas exculpatorias, tras los hechos ocurridos en aquella demarcación y luego de que el edil afirmará que se trató de una confusión, el mandatario local dijo que los hechos son investigados por la FGE.

Ignacio Mier Bañuelos no pidió opinión al gobernador para contratar a titular de SSC

En ese sentido, Miguel Barbosa también refirió que el alcalde, Ignacio Mier Bañuelos no le pidió su opinión para contratar a Alejandro Santizo Méndez, como titular de la Secretaría de Seguridad, pero de haberlo hecho, le hubiera dicho que no, por su “antecedente negro”.

Desde el inicio de la administración municipal ocurrido el 15 de octubre a la fecha, Ignacio Mier Bañuelos, no ha tenido comunicación con el gobernador, ni siquiera para que la coordinación en temas de seguridad, especialmente porque Tecamachalco está dentro de los municipios considerados con alta incidencia delictiva.

“Ningún diálogo conmigo para haberlo designado no, en absoluto, no hubo nada, si me lo hubiera consultado le hubiera dicho que no lo contratara por su antecedente”, dijo el mandatario local.

Luego de los hechos ocurridos en Tecamachalco, el mandatario local reiteró el llamado a los ediles para que en estas áreas sean cuidadosos y nombren a titulares de seguridad que estén limpios, sin vínculos delincuenciales.

“Primero es que no contraten y no encarguen la seguridad púbica a quienes fueron responsables de una época negra en el pasado reciente, yo solo tuve contacto con los alcaldes de la zona metropolitana en su definición de los responsables de esta materia. La única opinión fue analizar la información de la SSC si es que tuvieran algún vínculo con la delincuencia”, dijo el gobernador.

Finalmente, el mandatario local aclaró que antes del arranque de las administraciones municipales, con los únicos que dialogó con respecto al nombramiento de sus titulares de las Secretarías de Seguridad Ciudadana fue con los alcaldes de la zona metropolitana, es decir solo fue una sugerencia nombrar a los responsables de seguridad que no tuvieran vínculos delincuenciales.