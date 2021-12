El gobernador Miguel Barbosa Huerta refirió que falta mucho por avanzar en materia de igualdad sustantiva y erradicación de la discriminación, dijo que nadie puede sentirse satisfecho cuando todavía hay casos de feminicidios y discriminación, por ejemplo, hacia las personas por su preferencia sexual; sin embargo, refirió que su gobierno ha visto estos temas de manera progresista y de ahí la creación de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, en la presente administración.

A dos años y medio de que asumió su cargo y en la víspera de su informe de actividades, el mandatario local refirió que se ha avanzado en el tema de igualdad sustantiva, pero faltan más acciones y en los próximos tres años se continuará la labor para prevenir y eliminar la violencia en contra de las mujeres y la discriminación.

"No tenemos eliminados cualquier forma de discriminación, cualquier forma de discriminación por razones de preferencia sexual, de diferentes condiciones que prevé el artículo primero constitucional, pero nadie puede sentirse satisfecho, si sigue habiendo feminicidios, sigue habiendo violencia de género nadie puede sentirse satisfecho de esto porque la labor es permanente, pero estamos trabajando para que las cosas mejoren pero con esa visión de ir hacer más cosas", dijo el gobernador.

Fue en 2019 cuando la Sexagésima Legislatura local aprobó reformas a la Ley de la Administración Pública Estatal, a propuesta del gobernador Miguel Barbosa Huerta, de esta forma se dio paso a la creación de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, pues en las anteriores administraciones solo funcionaba el Instituto Poblano de la Mujer, de esta forma en la dependencia que encabeza Mónica Díaz de Rivera se ventilan diferentes asuntos que se refieren a la igualdad sustantiva, por ejemplo, la prevención y en su caso atención a las víctimas de violencia o asuntos relacionados a la discriminación de la que son víctimas muchas personas.

A pregunta expresa de su sentir, por los avances en el tema de igualdad sustantiva, el mandatario local dijo que se siente insatisfecho porque es un tema inacabable, pues día a día se tienen que concretar acciones a favor de las mujeres y de personas que son rechazadas y discriminadas por razones de género.

"Insatisfecho porque falta mucho en este tema a desarrollar, son avances sí, somos de los estados que vivimos este tema desde la visión más progresista, no la de igualdad de género si no la igualdad sustantiva, pero siempre ese tema está inacabado y hay que desarrollar muchas más acciones, no solamente foros, no solamente cursos, no no no, hay que irnos al territorio hacer cosas, eso es lo que espero que se desarrolle en este periodo de gobierno que resta la otra mitad del gobierno para poder generar condiciones de equidad sustantiva y una mentalidad y una influencia en todo lo que son las vidas municipales, en el gobierno nos hemos mantenido con esa ruta", dijo.



Universidad de la Salud tendrá su propio campus

Por otra parte, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, refirió que se siente satisfecho con la creación de la Universidad de la Salud refirió que su gobierno analizará la creación de su propio campus universitario.

Refirió que su gobierno asumió la responsabilidad de crear una nueva institución educativa ante los reclamos de los jóvenes por estudiar medicina y enfermería, ante la falta de espacios en otras universidades.

Aplaudió que los jóvenes ya se involucren en actividades cívicas como fue el pasado 20 de noviembre cuando desfilaron en la ciudad de Puebla.

"Universidad de la salud es muy satisfecho porque es una acción de política pública muy importante que asumimos ante los reclamos de los jóvenes por estudiar la carrera de medicina y la falta de acceso a universidades públicas privadas, entonces ahí estamos formando a médicos al más alto nivel académico y estamos invirtiendo en la mejora de sus instalaciones de las mejores instalaciones, desde luego tendremos que pensar en construir su campus universitario de la Universidad de la Salud", dijo el mandatario local.

Tanto la Secretaría de Igualdad Sustantiva como la Universidad de la Salud en Puebla fueron compromisos que el gobernador asumió en la época de campaña electoral, por ello es que se refirió a estos temas en la víspera de su informe de actividades que presentar ante el Congreso del Estado.

Finalmente, el gobernador refirió que su informe de actividades se presentará en una ceremonia que se realice en el Congreso del Estado pero no se prevé un festival similar al que realizó Andrés Manuel López Obrador, en la Ciudad de México.