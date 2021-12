Al tiempo de asegurar que por primera vez en la historia de Puebla, el gobierno estatal no metió las manos en una elección, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, señaló los avances para garantizar la igualdad sustantiva y erradicar la violencia política de género.

Así lo mencionó durante su participación en el Foro Nacional: Proceso Electoral 2020-2021 Candidaturas Electas por Acciones Afirmativas organizado por el Instituto Electoral del Estado (IEE), donde señaló que las autoridades electorales deben ser vigilantes que los partidos políticos cumplan a cabalidad con la obligación de postular a mujeres, y también con la representación de otros sectores poblacionales grupos vulnerables.

"Los gobiernos tienen la obligación de respetar a órganos electorales; por primera vez en Puebla el Poder Ejecutivo no tomó control en elecciones de 202", dijo

Asimismo mencionó que todavía hay mucho camino por recorrer para lograr la inclusión democrática de la población porque se avanzó en el reconocimiento y respeto de los derechos políticos-electorales de la comunidad indígena, la diversidad sexual y los afromexicanos; pero todavía hay otros sectores que están pendientes.

"Hoy quiénes están obstruyendo las acciones afirmativas, para que no sean simulación, son los partidos políticos. Las mujeres, ustedes creen que todas las mujeres que han alcanzado candidaturas representan auténticamente a las mujeres o todos los hombres a los hombres o al sector de la diversidad sexual, no, claro que no”, sentenció.

Por su parte el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado, Miguel Ángel García Onofre, dijo es necesario garantizar los derechos y participación política de todos los ciudadanos en las elecciones.

Asimismo, la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Astrid Humphrey Jordan, dijo que en la elección concurrente de 2024, es necesario legislar la llamada “3 de 3 contra la violencia” en todo el país, para impedir candidaturas de quienes incurran en violencia política, familiar, sexual o adeuden sus obligaciones alimentarias.

En entrevista recordó que la medida para “vetar” a candidatos agresores ya se lleva a cabo de manera muestral, pero es necesario aplicarla de manera obligatoria en todo el país.