El gobernador, Miguel Barbosa, advirtió que no se autorizara un nuevo incremento a la tarifa al transporte público, además, puntualizó que en esta administración estatal no caben los amagos por parte de transportistas y grupos clientelares.

El mandatario local dijo ser respetuoso de los transportistas, pero advirtió que no se dejará amagar por grupos que intentan frenar actividades, pues dijo que incluso, varios de ellos han sido beneficiados con el transporte irregular.

Miguel Barbosa refirió que habrá concesiones en donde se tengan que otorgar, de acuerdo a lo que marca la legislación y todas las acciones serán de forma transparente, por ello, defendió el ordenamiento legal; por medio de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) se realizan las acciones para dar mejor respuesta a los ciudadanos con respecto al servicio del transporte.

“No va haber aumento de tarifa se los digo a todos y que quede perfectamente claro, no habrá ni vamos a permitir que se encimen las rutas, ni que nos digan que se van a meter en la zona del tren articulado, no así no".

"Ya se dieron cuenta con qué gobierno están tratando; aquí no hay nada de estarles solapando grupos clientelares y que nos espantan y que paros, que hagan el paro que quieran, ya lo resolveremos con mucho respeto a ellos, pero nunca amagados”, dijo el gobernador.

El gobernador de Puebla destacó que mediante el nuevo ordenamiento legal habrá combate a las rutas irregulares, muchas de las cuales, ocasionan accidentes viales, pero además se retomará el proyecto de las cámaras de vigilancia, para que se actúe de forma rápida en el caso de algún asalto u otro tipo de incidente.

La ley en la materia, dijo el mandatario estatal, es viable, “lo he reconocido públicamente que falló, pero lo estamos corrigiendo para que sea algo real, la vinculación, estará disponible una plataforma que se va a licitar y todo va a ser con transparencia, nada con simulación, nada de negocios y vamos caminando bien, pero decirles que respeten la ley y que nosotros los vamos a respetar a ellos”, dijo.

Conforme lo marca la Ley en materia de transporte, dijo que se otorgarán concesiones donde sea viable y todo será de forma transparente, sin irregularidades como ocurrió en el pasado.

En 2022 será habilitado el Periférico Ecológico para el paso de transporte público

En otro tema, el gobernador, Miguel Barbosa, advirtió que en 2022 se realizará la adaptación del Periférico Ecológico para que el transporte público pase por la lateral y con ello se ofrezca el servicio a los usuarios.

El proyecto ya se analiza y con ello también se combatirá a las rutas pirata que operan en esta zona y que en varias ocasiones provocan accidentes, “el periférico es un proyecto ejecutivo que no se ha concluido, no es un asunto sencillo, son vías de acceso, son vialidades laterales y se mando a construir un proyecto ejecutivo por expertos y esta por entregarnos el proyecto ejecutivo, lo esta conduciendo la Secretaría de Movilidad y Transporte”, dijo el mandatario local.

Cabe mencionar que esta semana, grupos de transportistas se reunirían con la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), Elsa Bracamonte González, para hacer algunos planteamientos.