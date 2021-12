El gobierno del estado no tiene el control de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) sentenció el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, quien dijo que en una estrategia de comunicación se ha "mal informado" a la ciudadanía sobre el tema, pues quien tiene el control de la casa de estudios es la rectora Cecilia Anaya Berrios y el actual Consejo cercanos a Luis Ernesto Derbez Bautista.

“Quien tiene el control de la seguridad de la Universidad de las Américas, lo tiene la rectoría que nombró la Fundación de los señores Jenkins, que es la heredera de lo que hizo el ex rector Ernesto Derbez ¿porque dicen que está tomada la universidad? Ellos tienen el control de las cuentas bancarias, manejo administrativo, manejo académico, si no están en clases es por decisión de ellos. Que quede claro a la comunidad universitaria, ellos son los que han decidido, no hay ninguna decisión de ninguna autoridad que impida el funcionamiento de la Universidad de las Américas”, puntualizó.

Ante la manifestación de alumnos y catedráticos de esta universidad, el gobernador se dijo respetuoso de sus acciones, pero recordó que el control está en manos de la gente cercana a Luis Ernesto Derbez Bautista, incluso señaló que las autoridades de esta universidad fueron designadas por la misma Fundación Mery Street Jenkins.

El mandatario local pidió a los estudiantes, maestros y a la rectora Cecilia Anaya Berrios a reflexionar al respecto, ya que los recursos por los desfalcos millonarios a la Fundación Mary Street Jenkins están en paraísos fiscales en Panamá y Barbados, por lo que el gobierno del estado no tiene nada que ver en este asunto.

El tema es complejo, dijo el mandatario local, pues detrás de este conflicto hay litigios por el desfalco millonario de la Fundación Mery Street Jenkins, juicios civiles, amparos, órdenes de aprehensión, pero insistió en que la decisión de no regresar a clases es exclusivamente de la rectora, y el gobierno no tiene tomada a la universidad como se ha mal informado.

Atiende Gobierno del Estado seguridad en carreteras

Por otra parte, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, informó que su gobierno atiende la seguridad en las carreteras de Puebla, tras el paso de decenas de peregrinos no solo de Puebla, sino de Veracruz, por medio de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal los feligreses son escoltados con el objetivo de que no sufran accidentes.

Convocó a que la gente porte su cubre bocas, pues la pandemia de la Covid-19 no ha terminado y dijo que “la autoridad debe estar presente y actuar con mucha humanidad, con mucho sentido humano de protección”, dijo.

Esta mañana, las carreteras de Puebla ya se observaron con más presencia de peregrinos, tras los festejos a la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México, por lo que elementos policiales los asisten para evitar incidentes.