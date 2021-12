El cobro del Derecho al Alumbrado Público (DAP) tendrá que ser solicitado por los ayuntamientos al Congreso del Estado para ser incluido en la Ley de Ingresos 2022, pues cualquier convenio que realicen con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para el cobro de este derecho es ilegal, advirtió el gobernador Miguel Barbosa.

El mandatario adelantó que este sábado se reunirá con los 217 integrantes de los cabildos para explicarles el tema y que ellos sean quiénes toman la decisión de manera voluntaria.

"Esto lo van a decidir los Ayuntamientos, estoy convocando a una reunión con los alcaldes de los 217 ayuntamientos, no de alcaldes solos, sino de Ayuntamientos, ellos son los que van a tener que decidir si solicitan al Congreso la incorporación del cobro de este derecho, ellos lo van a tener que decidir, ellos lo tendrán que decir al Congreso si quieren, pero lo que si es cierto es que ya no podrán cobrar la CFE por convenios particulares un derecho ilegal no previsto en la ley", dijo el mandatario poblano.

Por otra parte, Barbosa Huerta pidió a los diputados actuar con serenidad ante este tema al señalar que varios diputados, quienes en el pasado fueron regidores, por ejemplo, en la capital de Puebla, firmaron para que el DAP fuera incluido en las Leyes de Ingresos del 2019, 2020 y 2021, aunque Congreso del Estado rechazó el cobro de este derecho.

A pesar que el mandatario no mencionó su nombre, el regidor señalado fue Iván Herrera Villagómez quién firmó a favor del DAP, pero ahora el diputado de Morena, se opone a este asunto, cuando él respaldó este tema en la pasada administración.

"Lo digo para que se ubiquen todos, mujeres, hombres y un regidor diputado y para el 2021, el Ayuntamiento de Puebla volvió a solicitar al ayuntamiento el cobro del DAP, aquí está la solicitud para que aquellos que ahorita se oponen públicamente vean qué tan corte su memoria aquí está su firma de todos los que eran integrantes del ayuntamiento del período anterior", dijo el mandatario local.

El mandatario local dijo que hay muchas opiniones que se dan por ignorancia, otras por mala fe y otras por ingenuidad.

Barbosa Huerta crítico que algunos ex regidores ahora diputados locales quieran politizar el tema y hacer de este asunto una causa popular, cuando en 2019 y 2020 pudieron sus firmas como autoridades municipales.

El gobernador de Puebla puntualizó que sin duda este tema es una carga más al bolsillo de los ciudadanos y es pesada "yo me quedo de lado de esa gente", sin embargo, puntualizó que siempre se exige alumbrado público en las calles y esta situación pasa en otras entidades.

La explicación

De manera ilegal, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y ayuntamientos han firmado convenios con el objetivo de que se cobre este derecho.

Primero ha establecido un porcentaje del 6 por ciento al costo de la corriente eléctrica de cada casa y ese porcentaje, la CFE abona al costo del alumbrado público, el que están obligados a pagar los ayuntamientos.

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue que ninguna autoridad federal, en este caso la CFE, puede hacer este cobro, por ello es que ahora, solo por decisión y responsabilidad de los municipios tendría que entrar en las Leyes de Ingresos, más no por medio de convenios.

El gobernador dejo claro que cada Ayuntamiento tendrá que asumir su responsabilidad, al autorizar y solicitar al Congreso del Estado el cobro del DAP, por ello la reunión de este sábado para que se explique el tema y no se genere desinformación.

"No podía ser un porcentaje del costo de la energía eléctrica consumida por un hogar y eso es lo que se declaró inconstitucional que no podía hacer cobrado por el Gobierno Federal y no podía ser un porcentaje del costo de la energía eléctrica consumida por un hogar y eso es lo que se declaró inconstitucional. Ni por una empresa ni por una autoridad Federal y no podía ser un porcentaje sino que tenía que ser en todo caso si se consideraba un reparto proporcional entre todos los consumidores de corriente electica el costo", dijo el mandatario local.

El gobernador mostró documentos de las Leyes de Ingresos 2019, 2020 y 2021 cuando Iván Herrera Villagomez y otros regidores más de esa época firmaron a favor del cobro del DAP.

Ayuntamientos también decidirán si contratan o no deuda pública

En otro tema, el gobernador dejó en claro que la autorización del Poder Legislativo para que los 217 municipios puedan acceder a una bolsa de poco más de 3 mil millones de pesos será decisión de las comunas, no es obligación y además tendrá que pagarse antes de concluir sus gobiernos, es decir, en 2024.

Los ayuntamientos están autorizados por el Congreso del Estado para que contraten deuda hasta por el 25 por ciento de sus participaciones, el emprestito que soliciten solo será con Banobras, no con instituciones comerciales y se pagará en su caso a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).

El gobernador aplaudió que las cosas se hayan acomodado para que "los irresponsables no sigan en el ejercicio de la autoridad", y quiénes emiten opiniones sin conocer el tema.