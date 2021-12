El Derecho del Alumbrado Público (DAP) tiene que ser abordado "sin mentiras y sin populismos", tampoco con amenazas por parte de grupos morenistas quienes afirman que recurrirán ante la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena para hacer acusaciones sin fundamento, apuntó el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, quien convocó a “los grillos” a resolver sus problemas “que son muy graves” y no estar desinformando.

El mandatario local, el alcalde Eduardo Rivera Pérez y diputados locales tendrán una reunión para abordar el tema y dejar claro de qué se trata el DAP, sin mentiras ante las y los ciudadanos, este viernes el jefe del Ejecutivo Estatal fijará su postura en relación a este asunto que en los últimos días se ha politizado.

“Ya se volvió una amenaza que la Comisión de Honestidad y Justicia, las advertencias de suspensión de derechos y que las candidaturas de 2024, no sean grillos, no evidencien de qué lado están jugando, mejor que resuelvan sus problemas que son muy graves, aquellos que quieren buscar aspiraciones tienen problemas muy graves y no estar induciendo cosas”, dijo el gobernador.

Esta semana, liderados por Aristóteles Belmont, los diputados locales plurinominales Angélica Cervantes, Daniela Mier Bañuelos y Carlos Evangelista Aniceto, además del diputado de mayoría, Iván Herrera Villagómez, se pronunciaron en contra de la aprobación del DAP, mientras que este jueves el diputado Alejandro Carvajal Hidalgo encabezó una manifestación en el Congreso del Estado, en contra de este tema.

El gobernador puntualizó que “voy a reunirme con diputados con el alcalde de Puebla, voy a escuchar sus posiciones y tengo que tener una opinión, así es la responsabilidad del gobierno, así ha sido, libertades absolutas. Que el Barbosismo, que no se qué, que no sé cuándo. No manchen. No es así en este gobierno, olvídense que tuvieron que tratar y sobre vivir con otros gobiernos que los presionaban, que los perseguían y amenazaban, eso sí, los que cometen un delito en este gobierno se aplica la ley, eso desde luego, ¿o qué, privilegios? No privilegios no. Que vean su colita sucia, la traen chimequita”, dijo el gobernador.

El gobernador dijo que este viernes fijará una postura en relación a este tema que algunos morenistas afines a la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco han politizado.