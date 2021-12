Aunque los diferentes grupos políticos de Morena afirman que cumplieron con la meta de firmas para la consulta popular que abordará la revocación de mandato, el dato proporcionado a Intolerancia Diario por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), precisa que en Puebla apenas se lograron 53 mil 529 rúbricas, esta cifra que no alcanza el 3 por ciento de la lista nominal de electores, que es de poco más de 142 mil ciudadanos.

Los datos proporcionados por el INE a esta casa editorial refieren que fueron 31 promoventes, con 37 paquetes, son 5 mil 612 formatos físicos recibidos y 53 mil 529 firmas contabilizadas, hasta este lunes.

Sin embargo, la Junta local del INE en Puebla refiere que será hasta febrero cuando la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) emita una cifra final, después de la captura total de firmas, conteo y validación.

El INE en Puebla dejó claro que las firmas tendrán que ser validadas por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) de las oficinas centrales del INE a más tardar en la primera semana de febrero.

De acuerdo a lo que marca la Ley General de Revocación de Mandato, para el ejercicio de la Consulta Ciudadana se requiere del respaldo del 3 por ciento de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de al menos 17 entidades del país.

Para el caso de Puebla, la lista nominal está conformada por 4 millones 749 mil 184 ciudadanos, de los cuales el 3 por ciento equivale a 142 mil 476 personas inscritas en la lista nominal.

¿Quién es quién en Morena?

Militantes de Morena en Puebla, cuyo líder moral es Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se dieron a la tarea de reunir firmas para la consulta popular, por ello, suspendieron por un periodo el proceso de afiliación a su partido político y dedicarse por completo a la recolección de rubricas.

De acuerdo a la consulta hecha a cada grupo político al interior de Morena se desprende que, Mario Bracamonte González habría entregado 32 mil firmas al INE, él fue delegado con funciones de este partido en Puebla.

Por otra parte, el ex dirigente de Morena, Gabriel Biestro, habría obtenido 25 mil firmas al INE, como parte de la meta planteada a Puebla.

Por su parte, Eric Cotoñeto Carmona, habría juntado 15 mil firmas al INE, incluso realizó eventos en cada distrito electoral federal, para pedir el apoyo de los ciudadanos.

David Méndez Márquez, integrante del “Movimiento Poblano por la 4T” habrían reunido 15 mil formas en apoyo a la consulta popular que abordará la revocación de mandato.

El equipo de Alejandro Carvajal Hidalgo informó que lograron la entrega de 5 mil rúbricas al INE, mientras que el equipo del senador Alejandro Armenta Mier informaron que no entregaron rubricas, y no hay dato de entrega de la ex alcaldesa de Puebla capital, Claudia Rivera Vivanco.