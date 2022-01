El ex dirigente sindical, y ex diputado local, Cirilo Salas Hernández, advirtió que en su despido como profesor hay un sesgo político, e indicó que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ha dejado de defender los derechos de los maestros.

Tras darse a conocer que presentó una demanda laboral en contra de su despido, indicó que desde su opinión no hay una razón jurídica para que lo despidieran.

“Si bien es cierto que ellos manifiestan que desde 2019 al 2021, cobré sin prestar algún servicio al sistema educativo, también existen constancias donde un servidor ante las autoridades correspondientes se solicitó, y se estuvo al pendiente para que se me asigne un espacio dónde laborar.”

“Si las instancias no lo han hecho no es su responsabilidad porque él no emite cheques, es la autoridad educativa la que lo hace, la que notifica, y quien se pone a disposición de primarias, es él.”

Comentó que a raíz del fallecimiento de la directoras de primarias hay un espacio que no se ha cubierto, y tenía el tema de la reubicación laboral, y eso consta en el acta administrativa, y las declaraciones que hacen cada uno de quienes están involucrados en ese tema.

Expresó que la respuesta que tuvo, fue el término de la relación laboral por temas de honestidad y probidad, e indicó que la presunta es si las autoridades y el propio sindicato que estuvo presente para escuchar, pues se quiere ver a la Sección 51 que verdaderamente defienda a los maestros.

“No es Cirilo Salas, porque yo fui secretario general de la Sección 51, y sé cómo es el entramado de la propia secretaría, y la responsabilidad de la dirección sindical. Entiendo que hay un sesgo político, tiene sus propios procesos electorales, y lo entiendo, que la figura de Cirilo Salas en ocasiones pesa, y no voy a cambiar porque se defienden principios, causas”.

Señaló que es un hombre de instituciones que entiende perfectamente cuál es la responsabilidad, y también habrá causas legales que deben transcurrir en tiempo y forma, y hará lo que corresponde como maestro y trabajador, porque por encima de todo está la escuela pública, por encima de los intereses individuales.

Aclaró que lo que se está viviendo, no es el único, pues hay muchos maestros que han sido cesados, despedidos de manera injustificada, y se ha dado una opacidad de la propia representación sindical.

“Lo que verdaderamente deberían sancionar, y cuidar no lo hacen, como lo es el servicio educativo para que llegue con eficiencia y eficacia en los diferentes espacios”.

“Lo que hará Cirilo Salas es plantearlo ante las instancias correspondientes, y es un proceso largo, y demostraré que sigo siendo un hombre de lealtades, de instituciones, de compromisos, y de causas”.

La lealtad a la maestra

Al ser cuestionado sobre la lealtad a las maestra Elba Esther Gordillo, sostuvo que la gratitud debe ser para toda la vida, "como mujer, como ser humano, como política ha jugado el papel histórico que le corresponde, pero sobre todo se tiene que reconocer que durante su tiempo, los trabajadores de la educación estaban en mejores condiciones económicas y de prestaciones".

“Hoy el Sindicato ha perdido muchas prestaciones, muchos derechos, y ahora con esos liderazgos tan opacos, o que han caído en la discrecionalidad, olvidaron lo más importante que es la escuela pública, y con ello la reivindicación de los trabajadores de la educación”.

Lamentó que las dirigencias sindicales estén en la sumisión y subordinación, mientras un sindicato debe estar en temas de corresponsabilidad, ni por encima ni por abajo, sino en una política de manera horizontal que permita cumplir con un compromiso institucional de cómo fortalecer la escuela pública.

Agregó que los sindicatos se están olvidando de que los trabajadores estén en mejores condiciones, no sólo económicas y de prestaciones, sino de infraestructura, y respeto al derecho humano de cada trabajador y alumno.

Maestros por México

Cirilo Salas señaló que pertenece a la organización civil Maestros por México, que busca seguir fortaleciendo la escuela pública, la reivindicación de los trabajadores de la educación, la democratización de la vida sindical.

“Claro que soy Cirilo el democratizador, creo en la democracia, y que si no cambiamos nuestra manera de ver, y dejar de ser chayoteros, nada ayuda a que verdaderamente se ayude y se informe a todos, no sólo a los trabajadores, porque la escuela es pública y para quienes menos tienen, y el sindicato es el espacio de los trabajares de la educación, no de los líderes”