Integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) que dirige en Puebla Rubén Furlong Martínez, no han ayudado económicamente o en especie para enfrentar la pandemia de la Covid-19, no aportan a las estrategias de seguridad y varios de sus miembros no pagan impuestos señaló el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, quien respondió ante los señalamientos de la cámara empresarial, dijo que en esta agrupación “está lo más rancio, lo más añejo de la derecha”.

El mandatario local reprochó que mientras critican a su gobierno, en el pasado se quedaron callados, a pesar de saber que funcionarios estatales de seguridad estuvieron coludidos con la delincuencia.

“Ni para cuestiones de salud, en donde hemos gastado miles de millones de pesos, hoy el gasto de salud es de 11 mil millones de pesos más el Covid que son miles de millones, ¿qué nos ha dado la Coparmex? Ni un cubrebocas y luego dicen que lo han hecho, ¿qué han dado en esta crisis de salud? ¿cuándo se han acercado a decirle a la gente, aquí esta? Ah, pero eso si, quieren darle diplomas en un evento, eso es su gran aporte, dar diplomas, reunirlos y me invitan a que yo testimonie la entrega de diplomas, por favor, esas estrategias conmigo no funcionan, yo no soy adorador de la hipocrecía”, dijo.

La Coparmex, por medio de una carta ventilada en redes sociales, refirió que la seguridad pública es un asunto que corresponde atender al gobierno del estado y no a la iniciativa privada, ante el reproche del jefe del Poder Ejecutivo Estatal de que no aportan nada para la seguridad.

El gobernador refirió que los integrantes de dicha cámara empresarial, que no son la voz de todos los empresarios y de la ciudadanía.

“Ni pagan, cuándo se les revisa si están pagando, ni están pagando y me guardo los nombres de líderes de organizaciones empresariales que cuando se han hecho revisiones, no pagan, hacen triquiñuelas fiscales para no pagar, todo eso que estoy diciendo es cierto”, ventiló.

El mandatario local refirió que los integrantes de la Coparmex no representan a los verdaderos empresarios, quienes otorgan miles de empleos en Puebla, señaló que esta agrupación solo integra a personas, aunque sean gerentes de empresas, pero no representan a los inversionistas y tampoco a la gente.

“Ellos son la derecha de la derecha que quisieran que el estado estuviera al servicio de ellos, el Estado a servicio de ellos, no de la gente, la derecha no piensa en la gente, piensa en los intereses, aunque sean pequeñitos los intereses y, lo más rancio de la derecha poblana está ahí en la Coparmex, es lo más rancio, lo más añejo y no cooperan con nada, punto”, dijo el mandatario local.

Más de 3 mil 700 millones de pesos en seguridad pública

El mandatario local refirió que, su administración ha invertido más de 3 mil 700 millones de pesos, entre la adquisición de patrullas, armamento y equipamiento, además de la capacitación policial, tan solo al cierre de 2021, se informó de la detención de dos mil delincuentes.

Finalmente, dijo que, a diferencia de las pasadas administraciones estatales, en la actualidad se enfatiza en asuntos de seguridad, se invierte y hay estrategias para atacar a la delincuencia, “los resultados son diarios, todos los días se informa de las acciones de seguridad pública que las fuerzas del orden que son parte de los poderes públicos del gobierno del estado realizan”.