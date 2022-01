El Instituto Electoral del Estado (IEE) no organizará elecciones en las juntas auxiliares, sin embargo, firmó convenio con 27 municipios de un total de 68 demarcaciones que solicitaron el apoyo del órgano electoral para coadyuvar con el préstamo del material y la gestión para obtener el listado nominal, mientras este lunes se continuará con la firma de convenios.

Los municipios incluidos en el primer tramo de convenios son Tehuacán, Tlatlahuquitepec, Cañada Morelos, Chapulco, Chietla, Huaquechula, Acatzingo, Calpan, Tlacotepec de Benito Juárez, San Nicolas de los Ranchos, Nopalucan, Quecholac, Palmar de Bravo, Rafael Lara Grajales, Tochtepec, Tzicatlacoyan, Santo Tomás Hueyotlipan, Juan C. Bonilla, San Gregorio Atzompa, Tecamachalco, Tepeaca, Atlixco, Amozoc, San Martín Texmelucan, Coronango, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula.

De acuerdo con el convenio de colaboración que firmaron los municipios con el Consejo General del IEE, el instituto entregará a los municipios el listado de datos de los ciudadanos para que participen en las elecciones de las juntas auxiliares.

El IEE aportará el listado con datos de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal, según se cita y, una vez “concluida la elección de Juntas Auxiliares, el municipio se compromete a reintegrar el Listado que contenga los datos OCR, relativo a los tantos que se hayan impreso de las secciones solicitadas, incluidas en las Juntas Auxiliares que pertenecen a este municipio a el Instituto para efecto de que este último, lo remita al Instituto Nacional Electoral y se salvaguarde la confidencialidad de los datos que los ciudadanos proporcionan al Registro Federal de Electores”, se señala.

El convenio establece al concluir la jornada plebiscitaria, el municipio debe entregará al IEE los tantos que se hayan impreso para que se salvaguarde la confidencialidad de la ciudadanía inscrita en el Registro Federal de Electores.

El IEE prestará material

El IEE prestará a los municipios el material necesario para que los municipios organicen las elecciones en las juntas auxiliares, entre el material se encuentran urnas y mamparas en buen estado, pero en el caso de que se destruya o se devuelva en mal estado, la autoridad municipal tendrá que pagar.

“En consecuencia, las partes manifiestan que el material electoral que el Instituto entrega al municipio, se encuentra en buen estado de conservación y que el mismo no presenta ningún vicio oculto que pueda exteriorizarse con posterioridad en la utilización de dicho material electoral. El municipio se obliga a pagar por cada bien en mal estado de uso o no devuelto, los montos siguientes: $1,017.32 (Mil diecisiete pesos 32/100 M.N.), por cada urna y $3,457.96 (Tres mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 96/100 M.N.), por cada mampara, la cual consta de: mesa, base con patas tubulares, dos laterales, dos cortinas y divisor, en mal estado de uso o no devuelta; cantidades que incluyen I.V.A.”, se cita en el convenio.

Cabe mencionar que, el IEE accedió a la firma de estos convenios para coadyuvar a la legalidad, imparcialidad, objetividad y certeza de las elecciones en las juntas auxiliares, pero no corre con los gastos y tampoco organizará estos comicios.