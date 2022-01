El diputado local y presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Néstor Camarillo, señaló que la diputada federal de Morena, Inés Parra Juárez, solo está utilizando a los pobladores de la Sierra Negra en contra del DAP, y advirtió que nunca buscó un acercamiento con los diputados locales.

Entrevistado al término de la toma de protesta de Sebastián Hernández Orozco como nuevo dirigente del PRI en la capital advirtió que anteriormente, Inés Parra fue indiferente al cobro del Derecho del Alumbrado Público (DAP), pues no se manifestó cuando el Congreso local lo aprobó en diciembre pasado.

Consideró que las protestas actuales ocurren, cuando anteriormente no había inconformidad por este cobro dentro de la población.

Néstor Camarillo cuestionó la injerencia de Inés Parra, resaltando que la morenista dice “preocuparse” por la gente, cuando ha sido una diputada que poco ha recorrido el distrito 4 de Ajalpan, al cual representa.

Condenó que la diputada federal de Morena, Inés Parra Juárez, esté engañando e intimidando a los alcaldes para que se echen para atrás en el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) y acusó que ella no ha gestionado un solo peso a favor de Puebla.

Dijo que debió presentarse en el Congreso de Puebla, durante la discusión de la autorización del DAP para exponer sus argumentos, así como haber hecho un pronunciamiento en la Cámara de Diputados en donde tampoco ha presentado una iniciativa en 40 meses de trabajo.

“Aquí hubiera venido, la manifestación la hubiera hecho en el Congreso y aquí la hubiéramos recibido, pero no, va a los pueblos utilizando altavoces y demás engañando a la gente porque todo lo que dice es falso, es mentira. No volvió a su distrito y ahora se quiere escudar de esta falta de gestión en un problema que está generando”.

Camarillo Medina advirtió que desistir de cobrar esta contribución generará serios problemas financieros a los ayuntamientos porque en la administración estatal no hay recursos para apoyar a los municipios para que cubran el déficit que tendrán.

“Sólo los está utilizando. Que me diga cuántas carreteras ha gestionado, cuántas obras ha llevado a los municipios. Es la única diputada federal en la historia reciente del distrito de Ajalpan que no solamente no ha regresado, sino que no ha bajado ni una sola obra”.

Por la unidad en el PRI

Durante el acto, Sebastián Hernández se pronunció por la unidad del partido e indicó que la unidad no puede ser una pieza discursiva.

#Ahora 💡 Rinde protesta Sebastián Hernández Orozco como nuevo dirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional (@pridePuebla). 🔴



Vía @CristopherDam 📹 pic.twitter.com/weRYv3Q1FA — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) January 17, 2022

"Vamos a reconstruir el partido en base a la inclusión política en base y reconocimiento a la militancia, en base al respeto de las expresiones políticas plurales".

“Este emblemático edificio siempre será de puertas abiertas aquí está un presidente dispuesto a escuchar dispuesto a incluir dispuesto a dialogar pero sobre todo a caminar con la base, con la militancia”

“No nos detendrá nada absolutamente nada para llegar a las colonias más alejadas, a las juntas auxiliares a las inspectorías para poder tener ese acercamiento y atender un reclamo recurrente de la militancia, porque dicen con mucha verdad, siempre nos buscan en campañas y el resto del tiempo se olvidan de nosotros”

Asimismo sostuvo que se busca llevar al partido nuevamente a la presidencia municipal de la capital.