Luego de que diversos ayuntamientos han eliminado el cobro del Derecho al Alumbrado Público (DAP) en sus cabildos, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, los exhortó a que tengan previsiones para cubrir dichos recursos.

En videoconferencia de prensa, el mandatario estatal aclaró que el pago de la corriente eléctrica se hace a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero no a una empresa privada.

A las empresas privadas solo le encargan el servicio de luminarias y su mantenimiento, como postes o reposición e incluso ampliación de alumbrados en coordinación con la paraestatal.

Asimismo, Barbosa Huerta, pidió a los ayuntamientos que haya un manejo honesto del dinero, porque todos deben hacer el manejo honesto, “espero que no haya excepción”, dijo.

“El gobierno del estado apoya a los municipios de manera permanente, eso es parte de un gobierno responsable, manejamos finanzas sanas y ordenadas”, aseveró al señalar que no dará opinión si apoyará a municipios que no decidan cobrar o los que no lo pidieron.

“Se analizarán las cosas cuando se presenten los hechos. Exhorto que tengan la previsión de cubrir todos sus derechos”, refirió el gobernador.

“El alumbrado público y costo de energía que pagaron por siempre, son un cobro no regularizado, es un asunto de boquete financiero que deben tener previsión para resolver. Estaremos atentos a sus necesidades”, sostuvo.

Hace unos días, habitantes de Zinacatepec y Ajalpan, además de Santiago Miahuatlán se manifestaron en contra del cobro del Derecho al Alumbrado Público (DAP).

Incluso, la Secretaría del Bienestar Federal tiene conocimiento de funcionarios que participaron en las incitaciones de violencia en Ajalpan y Zinacatepec, denuncias tendrán que presentarse por parte de los ayuntamientos.

Entonces Miguel Barbosa, refirió que el gobierno estatal se mantendrá pendiente de este tema, pues no se debe dejar pasar el actuar de servidores públicos en este asunto.

“Hay fotografías, videos, declaraciones de algunos integrantes de bienestar en diferentes municipios, ellos tomarán sus decisiones, pero desde mi opinión su comportamiento se apartó totalmente de su función como servidores de la nación, encargados de la aplicación de programas sociales federales, tan importantes en este gobierno, esperamos respuesta, pero tienen toda la información”, dijo el mandatario local.

Al ser cuestionado sobre las posibles denuncias en contra de la diputada federal, Inés Parra Juárez, dijo que ya corresponderá a los ayuntamientos involucrados en el tema proceder al respecto, pues son los municipios los que tienen más información del tema.