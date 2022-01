El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, instruyó a la Consejería Jurídica y a la Secretaría de Igualdad Sustantiva a que proceda penalmente en contra del o los responsables de un grupo en Telegram, a través del cual presuntamente se difunden fotografías de mujeres desnudas. A su vez, dijo que se continúa con la revisión en los Centros Penitenciarios de Puebla, para acabar con actos de corrupción, luego de que se dio a conocer que al interior del penal de Huauchinango había un caballo.

El martes, por medio de redes sociales se denunció que por medio del canal de Telegram titulado Pelle T3 Puebla Filtro, administrado por alias Rokubungi, se pide que los hombres compartan fotografías de poblanas sin ropa, por lo que ya son más de 300 miembros en este chat con más de 150 imágenes compartidas de féminas desnudas.

El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, dijo que además de que la Policía Cibernética ya investiga este tema. “Que se presente la denuncia correspondiente ante la FGE para que todos los instrumentos legales, mecanismos legales se pongan en marcha, de parte de la Policía Estatal, la Policía Cibernética tendría que hacer lo propio para poder hacer las investigaciones, lo tienen desde ayer para estar trabajando en ello”.

Cabe recordar que gracias a las denuncias y activismo de Olimpia Coral Melo se logró la modificación en el Código Penal, desde la LX legislatura local, para sancionar a quienes cometan el delito de ciberacoso.

Penal de Huauchinango

A su vez, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, dijo que se procederá en contra del director del penal de Huauchinango, Lenin Hernández, tras las acusaciones por presunta corrupción y abuso de autoridad en su contra.

Este miércoles, el gobernador tuvo comunicación con el edil de aquella demarcación Rogelio López Ángulo, quien le confirmó que el director del penal tiene un caballo adentro de las instalaciones del Centro Penitenciario, además de que personal a su cargo lo cuida.

“El director tiene un caballo, hablé ya con el presidente municipal y me hizo un reporte no sólo del caballo, sino de muchas cosas, ¿qué es eso?; no, de verdad no entiendo cómo es posible que gente después de ser nombrada inmediatamente comience a abusar de su condición de director de un lugar tan especial como son los reclusorios, todo eso lo vamos a revisar y lo estamos revisando ya”.

En el contexto de la situación de los penales, dijo que se continúa con la investigación de las personas involucradas en el caso del bebé Tadeo y además se reforzarán las acciones para evitar actos de corrupción en estos sitios.

El caso Leslie

El mandatario estatal comentó que la Policía Estatal se encargará de entregar toda la información del caso de Leslie Alcántara a la Fiscalía General del Estado (FGE), aclaró que su liberación correspondió exclusivamente a la decisión asumida por la institución a cargo de Gilberto Higuera Bernal.

“La consideración jurídica de que no había elementos para poder continuar con el procedimiento en contra de Leslie y otras personas lo hizo la FGE, la Secretaría de Seguridad y el gobierno del estado somos respetuosos de ese tema”.

“En Puebla no puede haber nadie que se llame señalado por hechos falsos y después privado de su libertad, seguramente como parte del procedimiento la Fiscalía General del Estado ya está investigando si se trató de imputaciones de hechos falsos, es parte de la investigación que desarrolla la propia Fiscalía del Estado y la propia Policía Estatal tendrá que contribuir con toda esa investigación que desarrolle la FGE”.

Finalmente refirió que ya está el proceso para investigar si se trató de acusaciones falsas en contra de las siete personas detenidas el pasado fin de semana, acusadas por la supuesta venta de drogas y armas.