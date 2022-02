“Ya antes lo hemos hecho; sabemos cómo lograrlo”, dice entusiasta la presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN en Puebla, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, cuando advierte que, para dar la lucha en 2024 en las urnas, la cuesta se ve muy empinada.

La exdiputada local y federal y exregidora hace un balance realista y reconoce que actualmente Acción Nacional en Puebla tiene una base de 500 mil votos, pero necesita más de un millón, los que podría conseguir con la reedición de la alianza con PRI y PRD, para aspirar a llegar a Casa Aguayo.

A bocajarro dice que en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), su aliado en 2021, no ve candidatos a la gubernatura y, con la acidez irónica que es su sello, Augusta Valentina aplaude que Alejandro Rafael Moreno Cárdenas, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del tricolor, vea tantas cualidades en el panista Eduardo Rivera Pérez, como candidato a la gubernatura: “tiene razón” Alito -como le apodan al campechano.

Ella reconoce igual su profundo afecto hacia el alcalde capitalino, aunque no descarta a otros panistas para la posibilidad de la candidatura, entre ellos a los diputados federales Ana Teresa Aranda Orozco, Marco Humberto Aguilar Coronado y Mario Gerardo Riestra Piña.

Apenas hace dos meses que Díaz de Rivera Hernández despacha en el edificio de la calle Tulipanes, en la colonia Bugambilias, y aún está en proceso la entrega-recepción con su antecesora Genoveva Huerta Villegas, a quien Augusta devastó en la elección interna.

Sin embargo, en lo que ya se ha revisado a fondo, se han detectado muchas anomalías, recursos que no fueron entregados a los Comités Municipales, comprobantes falsos, vehículos en pésimo estado; tan solo en lo que se refiere al dinero, hay un boquete de siete millones de pesos que aún no se sabe en qué los gastó la dirigencia anterior.

Sobre Barbosa y la ruta a la sucesión

Sin pactos ni preguntas concertadas, Augusta Valentina responde cada interrogante de la entrevista y sentencia que, con el gobernador Miguel Barbosa Huerta, hay respeto, porque fue electo democráticamente y se ha ganado cada puesto en que ha estado; aunque advierte que los panistas señalarán puntualmente los errores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“Espero poder reunirme pronto con él (Barbosa). Me quiero ir a tomar, de una vez la foto, al principio, porque luego malinterpretan las fotos, no, ya se puso a pegarle y a decirle y luego van a la foto y, automáticamente, se calman”, juega la panista con las posibilidades y los códigos de la política.

La exlegisladora que comenzó hace más de 20 años su andar por la política, en su tierra, Atlixco, arrancó este viernes las giras y así se propone seguir de cerca con la militancia, para que PAN incremente su influencia, que hoy está principalmente anidada en la zona metropolitana.

"Sí podemos hacerlo, pero falta mucho trabajo", remata para sí y para los panistas.

Alito tiene razón

La entrevista va al camino de las proyecciones aritméticas hacia la próxima elección. El futuro y sus protagonistas.

-¿Cuánto realmente vale (en votos) el PAN? -es la interrogante para Augusta.

-La marca PAN tuvo en la zona conurbada, que fueron los municipios que ganamos con mayor contundencia, cerca de 400 mil votos. Y en el interior del estado, en otros municipios, tuvimos 100 mil. Entonces, el reto es conservar los votos para el PAN en la zona conurbada, los ya ganados, y aumentar los votos en el interior, para tener un partido fortalecido, que pueda ir con mejores armas a 2024.

“Ahí es donde el tema de las alianzas es importante, porque 500 mil votos, ahorita que tuvimos, como marca PAN, no nos alcanzarían a nosotros solos para ganar, por ejemplo, el gobierno del estado...

“Para recuperar el gobierno del estado hay que tener otras opciones. La opción de nosotros hasta ahorita va en dos vías: fortalecer el partido, el voto del PAN, aunque no haya elecciones en estos tres años, antes de 2024... Y afianzar la alianza con los principales partidos nacionales, para que podamos hacer un frente opositor al partido en el gobierno”.

-¿El PAN podría llevar un candidato priísta a la gubernatura en 2024?

-Nosotros tenemos perfiles, ya muy encaminados, que pueden ganar el gobierno del estado.

-¿Y el PRI?

-En el PRI no los veo. No se ven ahorita, quién pueda realmente competir por una gubernatura, pero pues faltan dos años y medio.

-¿Cómo te cayó aquello de que vino Alito (Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI) y puso en un altar a Eduardo Rivera, casi lo hace su candidato..?

-A mí me cae muy bien, imagínate, es un militante de mi partido, el alcalde de la capital, con tantos votos que aporta la capital, un militante de muchos años, alguien que, efectivamente, en estos momentos, tiene la mayor carta para poder ser el candidato de la alianza para el gobierno del estado... y puede ganar...

“Yo me tengo que centrar en la militancia y en todos aquellos y aquellas que aspiran a ese cargo. No puedo ser, digamos, tan entusiasta porque me está oyendo mi militancia. A mí me extraña de verdad que quien tú dices lo adelante. ¡Qué no lo está oyendo su militancia! Yo sí cuido el tema de que mi militancia me escucha y tengo que ser imparcial... Yo no quiero minimizar absolutamente a nadie".

-¿Quiénes más están en el PAN?

-Cualquier diputado local, federal puede levantar la mano, presentar sus números y ponerse a trabajar... Muy visibles, obviamente, están los diputados federales para las candidaturas más grandes, que son Senado, el gobierno de la ciudad o el gobierno del estado, pues son Ana Tere (Aranda Orozco), Mario Riestra, Humberto Aguilar Coronado. Sí tenemos perfiles que además desde hace ya muchos años tienen un muy buen posicionamiento...

Los pendientes de Genoveva

Apenas el 20 de diciembre de 2021, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández asumió la presidencia del CDE. El proceso de entrega de cuentas, con la anterior administración, está en proceso, pero las anomalías comienzan a aparecer.

-¿Cómo te dejaron el PAN, en lo material ..?

-Estamos todavía en el proceso de entrega-recepción. Hay todavía muchas cuestiones que el Comité que salió tiene que aclarar. Yo quiero agotar los buenos oficios, de decir falta esto, me dejaste esto así, subsánamelo. Por ejemplo, siete millones de pesos que se repartieron en los últimos meses a Comités Directivos Municipales, algunos comités dicen no me dieron nada, otros dicen yo no firmé nada, si me lo dieron, pero no he llevado los papeles. Eso tipo de cosas sí me preocupan. Yo espero que se subsanen, por el bien del panismo y de las arcas.

“La cuenta (del CDE) tenía menos de 50 mil pesos. Los primeros15 días del año, todos trabajamos sin cobrar... Las cuentas de las redes sociales no nos las dejaron, tuve que empezar la cuenta de Twitter desde ceros... Y los coches con un desgaste, algunos natural, otros no, hay un coche que tiene 16 fotomultas, ya piensas mal y dices, pues lo hicieron a propósito... Pero quiero yo mirar más bien para adelante y empezar a hacer un trabajo hacia la sociedad”, describió.