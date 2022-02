Los ordenamientos legales establecen los mecanismos para el relevo del titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) precisó el gobernador, quien recalcó que la separación de Francisco Romero Serrano al frente del órgano fiscalizador es temporal, pues se le sigue un proceso por presunta violencia familiar, tema que ha sido del conocimiento público.

Sin abundar respecto al tema, el mandatario local recalcó que se trata de un asunto judicial, luego de que un juez de Control de la Región Centro-Poniente determinó, como medida cautelar, suspender de su cargo a Romero Serrano al frente de la ASE.

"Es un asunto judicial y no voy a opinar sobre asuntos judiciales, es una suspensión temporal del cargo es la naturaleza y, en todo caso ya hay, por ser una falta temporal, la ley correspondiente establece cuáles son los mecanismos de relevo, pero acuérdense que es una suspensión temporal derivada de una orden judicial de vinculación a proceso. Los hechos han sido publicados", dijo el mandatario local.

Francisco Romero Serrano fue denunciado por presunta violencia familiar en contra de un menor de edad, por ello es que el Congreso del Estado dio entrada al oficio girado por un juez y el documento se turnó a las comisiones ordinarias para que procedan de forma legal.

El funcionario ha sido señalado por diputados locales, quienes ya intentaban investigarlo por presuntos actos de corrupción debido a los retrasos en los diferentes casos de cuentas públicas.

De hecho recientemente hubo reformas legales para la creación de una Unidad Técnica de Vigilancia de la ASE, a través de la que se evaluaría el desempeño del titular del órgano fiscalizador.

Burócratas y alza salarial

En otro punto, el gobernador de Puebla descartó que los burócratas tengan un aumento del 12 por ciento a su salario, a pesar de que haya sido una bandera electoral en una de las planillas.

El mandatario local señaló que el aumento salarial a los burócratas era conforme a lo que establece la ley y se hará válido este aumento cuando sean los tiempos legales.

"El ofrecimiento que el gobierno ha hecho siempre es el ofrecimiento legal y después fue parte de la promoción de las planillas, de una planilla no voy a decir quien, que hubiera un 12 por ciento de aumento, eso no va a ser posible de una vez se los digo, es el incremento legal que cada año se establece es la posibilidad material, también para poder pagar y eso está a la disposición de los trabajadores", dijo el gobernador.

El gobernador recordó que todavía no se realiza la toma de nota de la planilla ganadora, en las pasadas elecciones, en las que se eligió a la mesa directiva de los trabajadores sindicalizados del gobierno del estado.

"Ahora lo que dijeron es que como ya hay una nueva mesa directiva ya quieren el aumento del 12 por ciento, no eso no, de una vez se los digo, es el incremento legal que está a su disposición y no podemos tratar en una mesa directiva a la que no le han hecho toma de nota todavía, no es legal la representación legal de la mesa directiva electa, están en litigio ellos, los trabajadores, nosotros atentos y pendientes y no debemos y tenemos el dinero listo para reponer cualquier incremento", dijo.

El mandatario estatal refirió que cada año se lleva a cabo una revisión al contrato laboral de los trabajadores por ello es que el aumento de salario será de acuerdo a lo que marquen los ordenamientos legales.