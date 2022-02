A pesar de las acciones de seguridad en los mercados municipales, el gobernador, reconoció que siguen operando “mafias”, por lo que advirtió que se limpiará a Puebla de las acciones delictivas.

En ese sentido, añadió que el gobierno estatal no se someterá a organizaciones de comerciantes y refirió que habrá coordinación con el Ayuntamiento de Puebla para mejorar las condiciones en los mercados municipales.

“Hemos sido limpiando muchos mercados de la inseguridad, pero siguen controlados por mafias algunos de ellos, las tenemos perfectamente identificadas, aparte de que siendo mercados municipales están controladas por determinadas organizaciones y ellos son los que distribuyen los espacios y ellos son los que cobran los derechos y hacen la administración de verdad, de dichos centros de comercio, se provocan los vicios alrededor de los mercados que son zonas delincuenciales”, dijo.

Luego del enfrentamiento entre comerciantes contra elementos de Seguridad Pública estatal, a una calle del Mercado Hidalgo, el gobernador refirió que se diálogo con líderes de la Organización 28 de Octubre, sin embargo, comentó que no pueden volver a ocurrir hechos similares a los del miércoles.

“Afortunadamente se resolvió y se habló con el líder máximo de la organización que estaba incidiendo, hubo un diálogo correcto y lo agradezco, pero no es así, ni el gobierno del estado se va a someter a este tipo de comportamientos y reacciones, no se va a someter, se los digo de una vez”, sentenció el mandatario local.

El jefe del Poder Ejecutivo estatal comentó que existe dialogo compartido con el gobierno municipal de Puebla para mejorar las condiciones de los mercados municipales, pero esto no solo implicaría la infraestructura, es decir, acciones integrales para que los espacios tengan condiciones de seguridad, pues hay grupos delincuenciales que operan en estos lugares.

Recordó que en la pasada administración municipal hubo solapamiento a diversas acciones delictivas, luego de que el gobierno estatal encontró oficinas administrativas que estaban controladas por mafias.

El gobernador refirió que en Puebla se debe acabar con la impunidad y advirtió que ningún servidor público debe involucrarse en actos ilícitos, “cero impunidad de servidores públicos, de gobernantes, de políticos, pero cero impunidad de todos no que ya todos quieren agruparse para cometer delitos, no señores, no. limpiemos Puebla, limpiemos las relaciones en la sociedad misma”, comentó.

El miércoles, cuando una unidad de transporte público de la Ruta 23 circulaba por el mercado Hidalgo, tres sujetos lo frenaron y quitaron el dinero, fueron mil 500 pesos en efectivo, los uniformados aseguraron a Francisco X. y José Pedro C., de 38 y 44 años y esta detención provocó la trifulca que llegó hasta los disparos en la zona.