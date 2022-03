El gobierno del estado respalda la decisión del Ayuntamiento de Puebla para el retiro de los ambulantes y apoyarlos, sin embargo, el titular del Ejecutivo Estatal, pidió dialogo en ambas partes para que no se llegue a un conflicto social mayor como la violencia.

El mandatario local comentó que la regulación del comercio es un asunto municipal, sin embargo, el gobierno del estado se involucra, pues los hechos ocurren en la capital poblana, convocó a la reflexión de los ambulantes para que se respete la ley.

“Apoyamos la decisión del gobierno municipal de poder apoyar el comercio ambulante en el Centro Histórico, llamo al Ayuntamiento a dialogar más con los comerciantes, llamo a que se haga un diálogo que tenga ideas de trazabilidad en la solución del problema, lugares para poder ejercer su actividad licita de comercio, poder encontrar salidas para ellos, para formas de trabajo”, comentó.

El gobernador también lamentó que con gente encapuchada se pretenda intimidar, reiteró que la ley se debe cumplir y por parte del Ayuntamiento de Puebla debe prevalecer el diálogo con los comerciantes para ofrecerles alternativas, pero no las calles del Centro Histórico.

A su vez, recordó que en pasadas administraciones se dejó crecer el ambulantaje en las calles del Centro Histórico de Puebla, incluso por medio de actos de corrupción, por lo que ahora debe respetarse lo que marcan los ordenamientos legales.

“Los llamo a que no se llegue a eso, por cierto, también que no haya marchas con encapuchados, qué es eso, qué muestra esta queriendo hacerse, los comerciantes son gente buena, gente honrada, son gente trabajadora, no son delincuentes, los respetamos nosotros y de verdad que esas capuchas puestas ahí para marchar no contribuyen a nada, no contribuyen a nada”, comentó.

De acuerdo a la Secretaría de Gobernación Municipal quedan más de 400 comerciantes informales en el Centro Histórico, esto a pesar de los operativos que se han realizado en los últimos días.

Esta cifra es mucho menor, pues cuando se recibió la administración municipal había un registro de 5 mil 200 ambulantes.