El gobernador de Puebla reprobó los actos de violencia que ocurrieron en el Estadio Corregidora en Querétaro, dijo que estos hechos obligan a una reflexión profunda.

Por ello, destacó que el gobierno estatal intervendrá junto con autoridades municipales y concesionarios para establecer mecanismos de mayor vigilancia y estrategias que impidan trifulcas en el Estadio Cuauhtémoc.

En los siguientes días, el gobernador se reunirá con directivos del Club Puebla y autoridades del Ayuntamiento de Puebla, para evitar hechos como los sucedidos en el Estadio Corregidora.

Además de la vigilancia extrema, dijo, se debe revisar el marco legal que ayude a prevenir y erradicar la violencia en los estadios.

“Vamos a tener que hacer una revisión de nuestra normatividad para poder incluir diversas previsiones legales que hagan que esto no ocurra y sobre todo que los concesionarios de los estadios tienen que acreditar que pueden llevar a cabo eventos de esta naturaleza con la seguridad para la afición".

"Con la seguridad privada necesaria para que se eviten acontecimientos similares, en Puebla lo vamos hacer, tiene que haber una coordinación entre los concesionarios del estadio para poder asegurar que esto no ocurra en Puebla”, dijo.

El gobernador envío sus saludos a las autoridades de Querétaro y confió en que los responsables de estas acciones sean sancionados, no obstante dijo que los partidos de futbol no deben ser opacados por actos vandálicos y violentos.

“Estos hechos escandalosos, lamentables nos debe de provocar a todos, en el país, una reflexión profunda y además de esa reflexión profunda, debemos de actuar en prevención para que no ocurran circunstancias así, en estadios o en eventos públicos, no se puede ya permitir que la violencia se apodere de los festejos, no es permisible”, dijo el mandatario local.

El gobernador refirió que las expresiones de violencia no deben normalizarse, por ello es que se debe actuar para prevenir estos acontecimientos, con ello reiteró que en Puebla se pondrá atención en el tema.

Finalmente, dijo que en los estadios se debe garantizar seguridad y por ello se debe mejorar la normatividad, para prevenir actos de violencia.