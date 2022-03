Aunque el lunes se darán a conocer las medidas de seguridad que se aplicarán en el Estadio Cuauhtémoc para evitar trifulcas como lo ocurrido en el Estado La Corregidora en Querétaro, el gobernador de Puebla, adelantó que habrá regulación en al venta y consumo de alcohol, no habrá acceso a las porras de los clubes y solo a la afición, además se debe encaminar a la identificación de quiénes ingresan al dos veces mundialista.

“Esto que paso en Querétaro debemos de entenderlo todos, asumirlo todos”, dijo el gobernador, quien indicó que se reunió con concesionarios y directivos del Club Puebla, para establecer las medidas de seguridad que se establecerán.

La próxima semana habrá encuentros de futbol, por ello agilizarán documentos legales para que prevalezca la seguridad.

“Hay que regular la venta de alcohol, hay que ir caminando a un proceso de identificación facial de quienes llegan al estadio, hay que tener muchas cosas que ya son protocolos que ya se identificaron entre gobierno y Club y yo, soy respetuoso de la afición y soy respetuoso de la gran animación que tiene la porra del Puebla, que tiene la porra de los clubes, yo respetaré e inclusive apoyaré a la seguridad de los grupos de animación aquí en Puebla”, dijo el mandatario local.

El mandatario local dijo que impedir el ingreso de porras organizadas al Estadio Cuauhtémoc evitará que se presenten trifulcas como lo ocurrido en el Estadio La Corregidora, por ello es que, solo los visitantes serán bienvenidos y protegidos.

“No se va dejar entrar a los partidos, ese es un acuerdo de los clubes, que no se permita la entrada a las porras de animación de otros clubes, en lugares en donde van ellos de visitantes, si viene la porra del Pumas que no venga porque no la vamos a dejar entrar, al grupo de afición, pero que venga afición, los cuidamos a ellos, si vienen otras porras de animación tampoco, de ningún club”, dijo.

Esta semana, el gobernador de Puebla tuvo dos reuniones en para establecer las medidas de protección a la gente, a la afición y de que acudan con seguridad a observar estos eventos.

Refirió que los hechos de violencia de la semana pasada deben ser actos entendidos por todas las autoridades, por lo que en el caso del gobierno del estado hay coordinación con los empresarios y el Ayuntamiento de Puebla para prevenir trifulcas u otros actos de inseguridad.

El lunes, se darán con exactitud las medidas preventivas para el ingreso al Estadio Cuauhtémoc, pero de entrada ya no se permitirá la venta y consumo de alcohol en exceso, para evitar que la gente se altere.