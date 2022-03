La presidenta de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, Mónica Silva Ruiz, informo que serán tres las iniciativas de reforma que se presentarán a partir del 15 de mayo ante el pleno, con el fin de que que en el siguiente período ordinario sea discutida y aprobada la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas de gestación.

La legisladora indicó que serán las modificaciones al Código Penal del Estado, Ley de Salud, y a la Constitución Política del Estado, y se han tomado como base los documentos que dejó la anterior legislatura, con lo que presentaron las entonces diputadas, Rocío García Olmedo y Estefanía Rodríguez Sandoval.

La legisladora expresó que después del 8 de marzo, se vio el movimiento de las mujeres, y uno de los pendientes es la decisión sobre su propio cuerpo, que se conoce coloquialmente como aborto.

Indicó que ya se tienen las iniciativas de reforma, y que se ha construido con la sociedad civil, misma que ya está avalada.

Explicó que a raíz de que se presenten los documentos se comenzarán a hacer los acuerdos y los consensos con los diferentes grupos parlamentarios para que se pueda obtener la votación que se requiere para la aprobación.

Comentó que lo importante es que las propias diputadas y diputados han cantado su voto, y se tiene claro el sentir de quienes lo irán acompañando en su bancada, y con ello el tema no se polarizará.

Precisó que la decisión es un tema de derechos humanos, y es lo que tiene que verse, y se va a explicar el documento.

La legisladora aclaró que no se retoman en su totalidad las iniciativas que presentaron las exiputadas porque no tenían la resolución de la corte, especificando los términos, ni tampoco lo referente a la objeción de conciencia, y hoy se cuentan ya con los elementos.

En la reforma constitucional que deberá ser aprobada por la mitad de los ayuntamientos más uno, se elimina “la vida desde la concepción” y ahora ya no contará en ese concepto.

Voto unificado del PRI

El coordinador de la bancada del PRI, Jorge Estefan Chidiac, indicó que los legisladores priístas son sensibles a las demandas de los derechos de las mujeres, y la posición de la bancada ha sido que hasta que no se platica internamente, y no se tiene un consenso entre todos, la bancada no emite en su conjunto un posicionamiento como grupo parlametario.

Indicó que hasta que no sea analizado el documento, se hará el pronunciamiento conjunto donde se mantendrá la unidad dentro del PRI de que todos votarán como ha se ha hecho hasta ahora, en el mismo sentido.

Indicó que al final se expresará la posición de los siete diputados en su conjunto, ya sea a favor o en contra.

Voto a favor del Partido Verde

El representante del Partido Verde, Jaime Natale, señaló que la postura es clara desde un principio en la agenda legislativa que se presentó, y es que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo.

Ahora las iniciativas próximas a presentarse serán analizadas y ver los alcances de las mismas.