La Consulta Popular “es una tomada de pelo”, consideró la diputada federal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, quien comentó que el decreto publicado para permitir a los servidores públicos pronunciarse respecto a este tema es solo un acto de desesperación del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya se augura un fracaso en el ejercicio que se realizará el 10 de abril.

Dijo que antes de este decreto avalado en las Cámaras de Senadores y de Diputados Federal y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el PAN interpuso una denuncia por las bardas que aparecieron en las diferentes entidades del país, incluido Puebla, gracias a esa queja se logró bajar 278 espectaculares.

La legisladora federal refirió que “hoy nos queda claro que hay una gran desesperación por parte del ejecutivo Federal porque no va a obtener los votos que él quisiera, sin embargo, hay que ser bien claros, no va a pasar absolutamente nada, nada, si gana, si van a votar muchos, si pierde no pasa absolutamente nada, constitucionalmente él tiene que terminar un periodo”, explicó.

Refirió que, el presidente López Obrador debe cumplir un periodo y concluir hasta 2024 su cargo y esta consulta no cambia en nada, en cambio, reprochó que los recursos públicos destinados a la Consulta Popular bien pudieron emplearse en el programa desaparecido de “Escuelas de Tiempo Completo”, en apoyar a la gente que perdió su empleo debido a la pandemia de la Covid-19 o en la compra de medicamentos para atender a los menores de edad con cáncer, incluso para la adquisición de vacunas para las y los niños.

“Él tiene que dar resultados y dentro del PAN hemos sido muy claros, vamos a cuidar casillas, muchos de nuestros militantes van a cuidar casillas, sin embargo, sin votar porque para nosotros es una tomada de pelo, pero estaremos atentos porque como sabes ellos acostumbran que voten las personas que están en la cárcel o quienes han muerto, entonces habrá una participación por parte de muchos militantes del PAN que estarán cuidando casillas, sin embargo, sin votar”, refirió.

Genoveva Huerta Villegas dijo que las y los diputados federales del PAN han dialogado y han acordado vigilar las casillas y el proceso de la Consulta Popular, pero habrá una abstención de voto por parte de la militancia albiazul.

Comentó que el INE ha hecho su trabajo y descartó que haya un boicot del órgano electoral hacia la Consulta Popular, pues dijo que ha hecho la promoción de este evento que se realizará el 10 de abril.

Cabe mencionar que a partir de este viernes, tanto el mandatario federal como servidores públicos podrán promocionar el ejercicio de revocación de mandato, sin restricciones, sin embargo no se deben ocupar recursos públicos para tal acción.