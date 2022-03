“Los palcos no son zonas de tolerancia ni el estadio se vuelve una cantina”, advirtió el gobernador de Puebla, quien abrió la posibilidad del retiro de la concesión a los empresarios, por la falta de acuerdo de la regulación en la venta de bebidas embriagantes en el Cuauhtémoc.

“Todo eso tiene que terminar eso contraviene el acuerdo que tomamos con el Club y con los concesionarios, si hay evidencias de que esto ocurrió no lo vamos a permitir desde el gobierno, los palcos no son zonas de tolerancia, así se sencillo, los palcos no son zonas de tolerancia, son zonas de privilegio que determinadas personas pueden pagar y qué bueno que los paguen, pero estaban en la zona de corona, ósea que se vuelve una cantina”, dijo el mandatario.

El gobernador señaló que este mismo martes convocará a una reunión a los empresarios y a representantes del Club Puebla para abordar el tema, ya que la semana pasada se emitió un reglamento en que se especifica la regulación en la venta y consumo de bebidas embriagantes, como una medida preventiva para evitar trifulcas como la ocurrida en el Estadio Corregidora.

#Ciudad 🏙️ "Los palcos no son zona de tolerancia, ni el estadio una cantina" mencionó el gobernador @MBarbosaMX, tras el escándalo del pasado fin de semana. 👥



Empresarios podrían perder las concesiones en el estadio Cuauhtémoc. 👉🏻🔎 pic.twitter.com/n7ifZeBMnb — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) March 21, 2022

El gobernador señaló que el futbol debe ser un ambiente familiar, por lo que se debe “poner un alto” a esta situación, dijo que los peligrosos es la gente que consume bebidas más no las porras, “constate que es una porra de gente sencilla, alegre, buena, familiar, de verdad que sí, no esos borrachos que llegan a poner ese desorden”, dijo el mandatario local.

El gobernador refirió que en el caso de que los concesionarios no entiendan las nuevas medidas entonces se cancelará la concesión, pues “no vamos a permitir que esto ocurra”, puntualizó, al agregar que observar los partidos en el estado debe ser un ambiente sano.

Pide presencia de autoridad tras explosión de pirotecnia

Luego de la explosión de pirotecnia al sur de la capital poblana, el gobernador convocó a que la autoridad este más presente ante estos hechos, y es que los operativos respecto al manejo y venta de pirotecnia le corresponden exclusivamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)

El mandatario local calificó como un hecho lamentable este accidente ocurrido durante un desfile de carnaval entre personas adheridas a la organización Antorcha Campesina, pues resultaron cinco menores de edad y tres adultos lesionados, uno de ellos quien está hospitalizado.