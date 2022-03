La Secretaría de Movilidad y Transporte ya analiza pedir a los concesionarios cambiar el tipo de transporte que circula por el Centro Histórico de Puebla, debido al hundimiento de las calles, y es que el transporte pesado provoca el deterioro de las vialidades rápidamente y además daños colaterales al patrimonio público y privado ubicado en esa zona.

En entrevista, Elsa Bracamonte González confirmó que ya se realiza un estudio por parte de la dependencia y “estamos viendo cambiar el tipo de transporte por el hundimiento que vamos hacer un estudio para cambiar el tipo de transporte, el transporte más pequeño, hay un daño patrimonial”, dijo.

Sin adelantar qué tipo de transporte se solicitaría a los concesionarios, al Centro Histórico de Puebla ingresan en su mayoría camiones grandes, poco es el transporte como las urban que es más ligero.

El hundimiento ya se observa en diferentes vialidades y las calles por donde más transitan los camiones son la 8 Poniente, la 10 Poniente, la 4 Norte, la 7 Norte, por mencionar algunas en donde incluso hay baches que han causado daños a los automovilistas particulares, pues en general son más los vehículos pesados que los ligeros.

A su vez, la funcionaria estatal comentó que se realiza un estudio de todo el estado, respecto al tipo de camiones que circulan, dónde hay más cantidad de unidades del servicio público, dónde hacen falta más unidades y con base en ese análisis habrá reacomodo de las concesiones.

“Un estudio integral de toda la problemática en todo el estado, los mototaxis no se van a dar así como así, es por declaratoria de necesidades, el presidente llega y nos dice que en alguna comunidad se necesita un estudio porque no llegan cualquier tipo de camión, urban, cualquier tipo de automóvil no llegan y en esa declaratoria de necesidad que la población nos la pidan nosotros hacemos el estudio integral, no es así como así”, dijo.

Con respecto a los mototaxis que circulan en Puebla, Coronango y Cuautlancingo, advirtió que no son necesarios, por lo que estas unidades no deben circular, las que además no tienen autorización para hacerlo.

A su vez, comentó que el estudio integral también permitirá observar cuántas aplicaciones de taxis ejecutivos existen, pues no todas operan con los permisos requeridos de acuerdo a la Ley de Transporte del Estado de Puebla.

“Eso es importante porque no se tiene el registro de cuánto transporte tenemos público, cuántos taxis, cuántos autos tienen las aplicaciones mercantiles, cuántas aplicaciones mercantiles existen no lo hay, de repente han aparecido aplicaciones que ni siquiera están legalizadas, ni siquiera cumplen con los requisitos que la secretaría y la ley impone”, dijo.

En reiteradas ocasiones, el gobernador ha mencionado que su administración pondrá orden en el transporte público.