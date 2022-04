La diputada de Morena, Azucena Rosas Tapia, refirió que el presidente municipal de Puebla, debe valorar la permanencia de Michel Chaín Carrillo como el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, pues además de tener antecedentes de violencia de género, provocó crisis política, al intentar concesionar los espacios para publicidad, pese a incurrir en la ilegalidad.

La legisladora refirió que el alcalde capitalino debe tomar el ejemplo del gobernador, a quien “no le ha temblado la mano”, para hacer ajustes en su gabinete cuando funcionarios cometen actos de corrupción o intentan hacer negocios bajo el amparo del poder.

“Valdría la pena que se valorará su instancia y en este tenor quiero citar a nuestro señor gobernador, un Ejecutivo que todos y cada uno de nosotros compañeros somos testigos de que no le ha temblado la mano cuando alguno de sus colaboradores y funcionarios públicos no han tenido un buen desempeño. Tendríamos que tomar el ejemplo como gobernante porque hoy se vive una política diferente y no se tolera y el señor gobernador es el que menos tolera la corrupción y celebro el que hoy el presidente municipal haya hecho un espacio y haya tenido la sensatez de poder tener un espacio en el tema de las concesiones y que hasta el día de hoy se este mostrando con legalidad”, dijo.

Si bien el alcalde frenó la intención de otorgar concesiones para publicidad en paraderos, puentes y pendones, la diputada morenista dijo que vale la pena reflexionar sobre el actuar de los funcionarios municipales, quienes intentan cometer los mismos vicios del pasado.

Y es que, Michel Chaín Carrillo proviene del grupo político del morenovallismo, grupo que de acuerdo a la legisladora local fue marcado por la comisión de diferentes actos de corrupción, que actualmente se ventilan, tras las investigaciones que se han concretado en las diferentes instituciones.

“El ejemplo que nuestro Ejecutivo a nivel estado esta dando, nos da la certeza de que no se tolera ninguna tipo de negocio que se esté planeando bajo el amparo del poder, es el ejemplo el que va marcando la pauta para poder realizarnos de mejor manera, realmente este espacio que él acaba de hacer va a dar la pauta a la reflexión, es una autocrítica y sabrá valorar a todos y cada una de las personas que conforman su gabinete y que lo acompañan”, dijo la legisladora local.

Y es que, la semana pasada el anuncio de Michel Chaín con respecto a la intención de concesionar el servicio de espacios publicitarios en paraderos del transporte público, pendones y puentes provocó posturas mediáticas tanto del alcalde como del gobernador.

La legisladora local refirió que Chaín Carrillo, del grupo morenovallista, dejó entrever su intención de hacer negocios bajo el amparo del poder, no obstante, sus antecedentes de violencia de género deben ser valorados por el edil.