El gobernador de Puebla reprochó el desgano del Instituto Nacional Electoral (INE) para la consulta ciudadana por la Revocación de Mandato, sin embargo, su gobierno colaborará con la seguridad previo y durante el 10 de abril.

El mandatario local precisó que los ciudadanos son libres de acudir a respaldar o rechazar la continuidad del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y dijo que serán los ayuntamientos los que definan si habrá o no Ley Seca.

Respecto a la consulta para la Revocación de Mandato que se realizará el próximo domingo, el mandatario estatal comentó que en Puebla no hay riesgo de violencia durante este ejercicio, sin embargo, reprochó la poca difusión y la desinformación en torno a este tema.

“No es elección, es una consulta popular regulada por ordenamientos jurídicos federales y por tanto el INE debe de estar pidiendo la colaboración de las fuerzas del orden"

"Nosotros siempre estamos dispuestos a colaborar, pero vemos el desgano del INE en la organización de esta consulta popular, no hay contrincantes aquí, no hay alguien que este poniendo resistencias, hablo de la sociedad".

"Debió ser una Consulta Popular mucho más difundida y mucho más abierta por parte de la autoridad que la realiza, de muchas más casillas”, dijo.

El gobierno del estado, por medio de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) implementará las acciones correspondientes para garantizar la seguridad, sin embargo, no se observan riesgos de violencia o riesgo en este ejercicio que solo compete a los ciudadanos.

Respecto a la Ley Seca, el mandatario estatal dijo que el gobierno del estado no emitirá decretos para prohibir la venta y consumo de alcohol durante esta jornada, aunque ya quedará a consideración de los ayuntamientos “dependiendo de sus condiciones lo hagan o no lo hagan, gobierno de estado no va a emitir eso”, dijo.

El mandatario estatal llamó a los ciudadanos a que participen y se expresen ya sea a favor o en contra, pues dijo que en el estado no hay persecución, ni imposiciones y más bien prevalece la libertad.

“Mi llamado es a participar por quien el concepto de visión de sociedad, de país nos lleve, a favor de que continue el presidente de la República con el cargo o en contra de ello, libremente, no pasa nada, no perseguimos, no condicionamos desde el poder público, no hacemos que la superstición y la visión supersticiosa de la sociedad se imponga en nuestra libertad de pensamiento”, dijo el gobernador.

En la víspera de la Consulta para la Revocación de Mandato, el INE informó que podrán participar 4 millones 704 mil 512 ciudadanos poblanos, entre mujeres y hombres mayores de 18 años de edad, serán instaladas poco más de 2 mil mesas directivas de casilla con la participación de 14 mil funcionarios.