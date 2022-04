El diputado y presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado, Eduardo Castillo López, indicó que uno de los focos rojos por la presencia de una cultura machista, es la mixteca poblana, por lo que deben tomarse las acciones para erradicarla y escuchar a las mujeres.

Dijo que cuando han transcurrido dos décadas del Siglo XXI sigan serias prácticas de machismo en la mixteca poblana, donde a las mujeres se les prohíbe hablar para expresar sus inquietudes y necesidades.

El legislador por esa región informó que sostuvo un encuentro con mujeres de la mixteca, para escuchar sus necesidades, inquietudes y así trabajar juntos las iniciativas que presentará en el Congreso del Estado, y reconoció “les puedo decir que en muchas de ellas hay temor”.

“De ellas les puedo decir que no se atrevieron a hablar y me lo pusieron en una hoja, en una hoja me pusieron lo que están sufriendo, saben que me pusieron, acoso y violencia en casa; es difícil, les da pena hablar, pero me lo escribieron, yo con eso me doy a la tarea y nos ponemos a trabajar”.

Adelantó el también diputado por el distrito 23 de Acatlán de Osorio, que, durante el próximo periodo ordinario de sesiones, tiene pendientes reformas al código penal, al código de procedimientos penales, en materia civil, entre otros.

Sostuvo que todo lleva un proceso, pero indiscutiblemente pondrá su empeño para que estas prácticas que afectan y laceran la libertad de expresión de las mujeres, se hagan a un lado.

A esto se le suma que el machismo en la mixteca poblana, también incluye la censura en el uso de la tecnología, ya que existen muchos hombres que les impiden a sus parejas sentimentales utilizar celulares o comunicarse con terceros, con el pretexto de evitar distracciones y que las féminas se enfoquen a los quehaceres del hogar.

Dijo que este tipo de violencia debe erradicarse y los legisladores deben legislar para terminar con las lagunas legales que existen, mismas que permiten ese tipo de prácticas, además de que dejan en la indefensión a las mujeres.

El acoso cibernético

Por otra parte indicó que presentó una iniciativa para que las presiones, amenazas y extorsiones que deriven en la obtención de imágenes o videos con contenido sexual sin el consentimiento de la mujer serán tipificadas en el Código Penal para inhibir esta conducta.

Dijo que desafortunadamente este es un delito que va en crecimiento y tan solo en 2020 se presentaron 100 denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por la filtración de videos íntimos.

Subrayó la necesidad de modificar la ley para encuadrar este delito para fortalecer la "Ley Olimpia” que castiga hasta con seis años de cárcel a quienes difundan videos o fotografías intimas de una mujer sin su consentimiento.

“En 2020 hubo 100 denuncias en la FGE, a nivel nacional hay más de cinco mil, es un delito fuerte porque si se hace un comparativo a nivel nacional es grande y a nivel local ya empieza (…) Muchas niñas por temor y miedo les da temor decírselo a sus padres”.

Castillo López manifestó que en el siguiente periodo legislativo se tendrá que analizar esta propuesta para reformar las leyes de Puebla y brindar herramientas a las mujeres para que denuncien a quienes pretendan extorsionarlas o intimidarlas para obtener el denominado “Pack”.