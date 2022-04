En la víspera de la sesión para abordar la reforma eléctrica, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, pidió que se dejen a un lado los protagonismos e intereses particulares, pues le corresponde al pleno de la Cámara de Diputados Federal el análisis, discusión y en su caso aprobación de esta iniciativa.

El mandatario estatal dijo que el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Rubén Furlong Martínez carece de autoridad moral para pedir a los diputados federales no votar a favor de la reforma, le pidió no caer en protagonismo, pues su opinión no influirá en este tema, ya que las y los diputados han estudiado el tema.

“Los que quieren ganar cierto protagonismo son personajes del mundo de las cámaras empresariales, personajes individuales y que son conocidos, pero ¿qué autoridad moral tienen? ninguna, entonces por favor que sean moderados en sus posiciones, yo no veo que COPARMEX Puebla y su presidente tengan alguna autoridad moral, sobre algún diputado o diputada para poder decir que gracias al compromiso que hicieron con la COPARMEX o con el señor Furlong es por lo que van a tener una posición en contra de la Reforma Eléctrica, que sea moderado el Señor”, dijo el mandatario estatal.

El mandatario estatal comentó que las y los diputados locales deben estar o están informados del contenido de todas las iniciativas, por lo que hay posiciones del tema, en el caso del PRI y PAN, se han manifestado en contra de este proyecto, por otra parte, Morena, PT y Partido Verde se han pronunciado a favor, por lo que confió en que esta iniciativa se apruebe con al menos las dos terceras partes de quienes lleguen al pleno.

En el caso del líder empresarial en Puebla, dijo que en su caso argumente y explique por qué las y los diputados deben votar en contra o “si solamente son posiciones de pose, de pose, de formar parte de agrupaciones conservadoras porque eso es lo que son”, dijo.

A su vez, el mandatario local confió en que la Reforma Eléctrica se apruebe en la Cámara de Diputados Federal, pero que la coyuntura no se aproveche para engañar a la gente y que ningún personaje se cuelgue del tema, con intereses particulares.

“El domingo se dará la discusión y veo que hay solidez en los argumentos, no hay otro destino que la aprobación de la cámara y que no se aproveche esta coyuntura para engañar, como hemos visto que ha pasado, porque los temas aunque son importantes se terminan y que de terminarse queda evidenciado de qué se trató y si se utilizó el tema para crear una gran mentira, qué es lo que pasa queda evidenciado todo y después se tiene que construir otra mentira”, comentó el mandatario estatal.

El gobernador quien fue presidente en la Cámara de Senadores recordó que en 2013 y 2014 él estuvo en contra de la Reforma Energética y ahora es un buen momento para que las y los diputados avalen la Reforma Eléctrica en beneficio del país.